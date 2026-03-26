Развязка неизбежна

Дочерняя компания федерального застройщика «Самолет» — ООО «СЗ „Заостровка“», реализующая комплексное развитие территории в Дзержинском районе Перми, проиграла один из судебных споров с краевыми властями. Суд взыскал с нее 200 млн руб. за неисполнение обязательств по договору. На очереди судебные разбирательства еще по одному иску от краевых властей к застройщику. В ГК «Самолет» заявили о намерении заключить дополнительное соглашение с властями Прикамья об изменении условий договора КРТ. Эксперты считают, что пока обе стороны находятся в сложной ситуации: развитие территории не происходит, а полномочий заставить реализовывать проект КРТ у властей нет. К тому же, судебная практика по таким спорам еще не сформировалась.



Вчера Арбитражный суд Пермского края вынес решение по одному из исков краевых властей к дочерней компании застройщика «Самолет» — ООО «СЗ „Заостровка“», которое заключило договор комплексного развития территории (КРТ) в одноименном микрорайоне. Суд полностью удовлетворил требование министерства транспорта Пермского края о взыскании с компании 200 млн руб. По мнению истца, ООО «Специализированный застройщик „Заостровка“» не исполнило вовремя обязательства по перечис­лению указанной суммы, за счет которой предполагалось частично профинансировать капитальный ремонт ул. Строителей на выезде из Кондратово. Обязательство было закреплено в соглашении с ООО «СЗ „Заостровка“» от 29 мая 2025 года. Теперь эти средства будут взысканы в принудительном порядке по решению суда. Так прокомментировали судебный акт в министерстве транспорта Пермского края и подчеркнули, что на планы обустройства съезда из Кондратово на ул. Строителей данный судебный спор не повиляет. «Работы будут завершены в соответствии с условиями контракта»,— уточнили в минтрансе.

ООО «СЗ „Заостровка“» было зарегистрировано в феврале 2023 года. Единственным владельцем компании является ООО «Самолет-Регионы». Директором общества значится Роман Лукья­нов. Чистый убыток компании в 2024 году составил 7,76 млн руб. В декабре 2023-го ООО «СЗ „Заостровка“» стало залогодателем по договору ипотеки в отношении территории площадью 5,74 га в Заостровке. Земля девелопера ограничена ул. Строителей в Перми, ул. Водопроводной и бульваром Преображенского в Кондратово. В октябре 2024 года группа «Самолет» заключила с властями Пермского края договор о комплексном развитии этой территории. СЗ «Заостровка», помимо жилья переменной этажности, планировал возвести в микрорайоне здание детского сада, улично-дорожную сеть, благоустроить окружающую территорию. По проекту комплексного развития предусмотрено создание многоуровневой парковки. Реализация договора КРТ запланирована на срок до 2032 года. Возведение комплекса пока не началось.

В конце прошлого года краевые власти инициировали несколько судебных споров с застройщиком. Кроме иска минтранса, в Арбитражном суде также рассматриваются требования минимущества Пермского края (сумма 5,5 млн руб.) и от подрядной организации из Санкт-Петербурга — ООО «МК» (696 тыс. руб.).

В пресс-службе ГК «Самолет» «Ъ-Прикамье» сообщили, что спор обусловлен задержкой исполнения ООО «СЗ „Заостровка“» добровольно взятых на себя обязательств по финансированию работ по проектированию и строительству улично-дорожной сети. В компании также заявили, что в настоящее время идет согласование с краевыми властями дополнительного соглашения к договору КРТ, предусматривающего изменение срока действия договора. «Вместе с этим изменение сроков внесения застройщиком средств на развитие улично-дорожной сети было связано с корректировками проекта»,— сообщили в компании.

Также в пресс-службе уточнили, что в настоящее время для начала реализации проекта группа «Самолет» завершила разработку и согласование градостроительной документации, реализует проектирование социальной инфраструктуры. В декабре 2025 года было получено проектное финансирование.

Эксперты и участники рынка отмечают, что пока судебная практика по договорам КРТ только формируется. Как отметил один из участников рынка, если такой договор заключен по инициативе правообладателя, то застройщик может каким-то образом скорректировать проект в связи с изменившимися условиями. Однако если это произошло в результате торгов, то такой возможности нет, исполнять договор придется в том виде, в котором он заключен, без изменений и в утвержденные сроки.

Глава столичного юридического агентства «Кучембаев и партнеры» Алмаз Кучембаев полагает, что в случае с «Самолетом» сложилась патовая ситуация для обеих сторон. Развитие городской территории не происходит, и реального механизма заставить исполнять обязательства по договору КРТ у властей нет. По мнению юриста, взыскание денежных средств через суд тоже может не принести результата из-за финансовых проблем компании. «Созданное в Перми ООО — неплатежеспособно. Поменять девелопера, если ему принадлежит земля, сложно»,— считает господин Кучембаев. Юрист говорит, что если решение вступит в законную силу, то земля может быть продана в счет погашения долга. В то же время и девелопер находится в непростой ситуации. По каким-то причинам он не может начать строительство жилья, но еще и должен краевому бюджету средства на строительство региональных дорог в рамках заключенного соглашения.

Ирина Суханова