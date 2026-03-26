Развязка неизбежна
Минтранс Прикамья взыскал с «дочки» «Самолета» 200 млн рублей на дорогу в рамках КРТ
Дочерняя компания федерального застройщика «Самолет» — ООО «СЗ „Заостровка“», реализующая комплексное развитие территории в Дзержинском районе Перми, проиграла один из судебных споров с краевыми властями. Суд взыскал с нее 200 млн руб. за неисполнение обязательств по договору. На очереди судебные разбирательства еще по одному иску от краевых властей к застройщику. В ГК «Самолет» заявили о намерении заключить дополнительное соглашение с властями Прикамья об изменении условий договора КРТ. Эксперты считают, что пока обе стороны находятся в сложной ситуации: развитие территории не происходит, а полномочий заставить реализовывать проект КРТ у властей нет. К тому же, судебная практика по таким спорам еще не сформировалась.
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
Вчера Арбитражный суд Пермского края вынес решение по одному из исков краевых властей к дочерней компании застройщика «Самолет» — ООО «СЗ „Заостровка“», которое заключило договор комплексного развития территории (КРТ) в одноименном микрорайоне. Суд полностью удовлетворил требование министерства транспорта Пермского края о взыскании с компании 200 млн руб. По мнению истца, ООО «Специализированный застройщик „Заостровка“» не исполнило вовремя обязательства по перечислению указанной суммы, за счет которой предполагалось частично профинансировать капитальный ремонт ул. Строителей на выезде из Кондратово. Обязательство было закреплено в соглашении с ООО «СЗ „Заостровка“» от 29 мая 2025 года. Теперь эти средства будут взысканы в принудительном порядке по решению суда. Так прокомментировали судебный акт в министерстве транспорта Пермского края и подчеркнули, что на планы обустройства съезда из Кондратово на ул. Строителей данный судебный спор не повиляет. «Работы будут завершены в соответствии с условиями контракта»,— уточнили в минтрансе.
ООО «СЗ „Заостровка“» было зарегистрировано в феврале 2023 года. Единственным владельцем компании является ООО «Самолет-Регионы». Директором общества значится Роман Лукьянов. Чистый убыток компании в 2024 году составил 7,76 млн руб. В декабре 2023-го ООО «СЗ „Заостровка“» стало залогодателем по договору ипотеки в отношении территории площадью 5,74 га в Заостровке. Земля девелопера ограничена ул. Строителей в Перми, ул. Водопроводной и бульваром Преображенского в Кондратово. В октябре 2024 года группа «Самолет» заключила с властями Пермского края договор о комплексном развитии этой территории. СЗ «Заостровка», помимо жилья переменной этажности, планировал возвести в микрорайоне здание детского сада, улично-дорожную сеть, благоустроить окружающую территорию. По проекту комплексного развития предусмотрено создание многоуровневой парковки. Реализация договора КРТ запланирована на срок до 2032 года. Возведение комплекса пока не началось.
В конце прошлого года краевые власти инициировали несколько судебных споров с застройщиком. Кроме иска минтранса, в Арбитражном суде также рассматриваются требования минимущества Пермского края (сумма 5,5 млн руб.) и от подрядной организации из Санкт-Петербурга — ООО «МК» (696 тыс. руб.).
В пресс-службе ГК «Самолет» «Ъ-Прикамье» сообщили, что спор обусловлен задержкой исполнения ООО «СЗ „Заостровка“» добровольно взятых на себя обязательств по финансированию работ по проектированию и строительству улично-дорожной сети. В компании также заявили, что в настоящее время идет согласование с краевыми властями дополнительного соглашения к договору КРТ, предусматривающего изменение срока действия договора. «Вместе с этим изменение сроков внесения застройщиком средств на развитие улично-дорожной сети было связано с корректировками проекта»,— сообщили в компании.
Также в пресс-службе уточнили, что в настоящее время для начала реализации проекта группа «Самолет» завершила разработку и согласование градостроительной документации, реализует проектирование социальной инфраструктуры. В декабре 2025 года было получено проектное финансирование.
Эксперты и участники рынка отмечают, что пока судебная практика по договорам КРТ только формируется. Как отметил один из участников рынка, если такой договор заключен по инициативе правообладателя, то застройщик может каким-то образом скорректировать проект в связи с изменившимися условиями. Однако если это произошло в результате торгов, то такой возможности нет, исполнять договор придется в том виде, в котором он заключен, без изменений и в утвержденные сроки.
Глава столичного юридического агентства «Кучембаев и партнеры» Алмаз Кучембаев полагает, что в случае с «Самолетом» сложилась патовая ситуация для обеих сторон. Развитие городской территории не происходит, и реального механизма заставить исполнять обязательства по договору КРТ у властей нет. По мнению юриста, взыскание денежных средств через суд тоже может не принести результата из-за финансовых проблем компании. «Созданное в Перми ООО — неплатежеспособно. Поменять девелопера, если ему принадлежит земля, сложно»,— считает господин Кучембаев. Юрист говорит, что если решение вступит в законную силу, то земля может быть продана в счет погашения долга. В то же время и девелопер находится в непростой ситуации. По каким-то причинам он не может начать строительство жилья, но еще и должен краевому бюджету средства на строительство региональных дорог в рамках заключенного соглашения.