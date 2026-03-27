«Ария», Shaman, «Сны Диснея», художественная гимнастика и фильм с Райаном Гослингом

Куда сходить и что посмотреть в Казани с 27 марта по 2 апреля
Концерты
Мэйби Бэйби
Исполнительница Мэйби Бэйби 28 марта выступит в казанском клубе Метро Пушкинская с сольным концертом Mayday Tour. На концерте «рэп-принцесса» представит новый альбом «Mayday» и главные хиты: «Аскорбинка», «Тамагочи», «Барбисайз» и другие.
«Ария»
28 марта в МВЦ «Казань Экспо» состоится юбилейный концерт группы «Ария» к 40-летию коллектива. В программе — лучшие хиты за всю карьеру, концертная премьера нового материала из альбома «Когда настанет завтра», а также уникальные декорации и световое шоу.
Emin
Также 28 марта в театре Камала состоится большой сольный концерт Emina’а с программой «Жизнь игра». В нее войдут как хиты («Благодарю, мама», «Я лучше всех живу», «Нежная», «МММ», «Камин», Still, Boomerang), так и свежие синглы и композиции из альбома «Герои черно-белых фильмов», а также посвящения Муслиму Магомаеву и Элвису Пресли.
Shaman
29 марта в МВЦ «Казань Экспо» выступит Shaman с программой, объединившей две его авторские работы — «30 лет на сцене» и «Ты моя 2026». В шоу войдут новые песни о любви и хиты. Кроме того, 29 марта в связи с концертом назначаются два дополнительных пригородных поезда. Они будут следовать без остановок.
Постановки
«Сны Диснея»
29 марта в театре кукол «Экият» состоится спектакль «Сны Диснея». Волшебная сказка о великом мультипликаторе Уолте Диснее, чья фантазия была настолько богата, что персонажи и истории не отпускали его даже ночью.
«Шестое чувство»
2 апреля в Камерном театре SDVIG будет представлена романтическая комедия «Шестое чувство» по пьесе Леонарда Герша «Butterflies are free». Молодой человек Кай, пытаясь избавиться от чрезмерной опеки матери, снимает квартиру и знакомится с соседкой Гердой — обаятельной актрисой. Выясняется, что Кай слеп от рождения, что меняет их отношения. Также выступление пройдет 17 апреля.
Спорт
УНИКС
29 марта и 1 апреля в Баскет-холле УНИКС проведет два домашних матча в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. 29 марта казанцы встретятся с «Самарой», 1 апреля — с «Самарой» также.
Художественная гимнастика
С 24 по 31 марта в Центре гимнастики проходит первенство России по художественной гимнастике среди юниорок 14–15 лет. Финалы в отдельных видах: обруч, мяч, булавы, лента, а также групповых упражнениях состоятся 27 и 31 марта.
Кино
«Космическая собака Лида»
С 26 марта в прокате — фантастический фильм «Космическая собака Лида». 3-летний Игорь живет с мамой, отчимом и собакой Лидой, которую ему подарил отец-космонавт. Однажды, сбежав из дома, он с помощью Лиды встречает 40-летнего себя из будущего. Взрослый Игорь сообщает: через три дня его отец погибнет при взрыве ракеты на старте, и это перечеркнет всю его жизнь. Мальчик, повзрослевший Игорь и собака Лида отправляются на Байконур, чтобы остановить полет, спасти отца и изменить будущее. В ролях: Евгений Ткачук, Евгений Стычкин, Юлия Пересильд, Сергей Безруков, Александра Бортич.
«Проект „Конец света“» и Райан Гослинг
Также в Казани, как и других городах России начали показывать научно-фантастический фильм «Проект „Конец света“» режиссеров Фила Лорда и Кристофера Миллера. Школьный учитель Райленд Грейс (Райан Гослинг) приходит в себя на межзвездном корабле за 12 световых лет от Солнца. Он — единственный выживший участник программы «Аве Мария», отправленной к звезде Тау Кита, чтобы спасти Землю от космической бактерии «Астрофаг», которая убивает звезды. На пути к цели герой встречает представителя внеземной цивилизации из системы 40 Эридана, которого прозвал Рокки. Вместе им предстоит выполнить миссию. Сценарий — по роману Энди Вейра «Проект „Аве Мария“».
«Твое сердце будет разбито»
Также 26 марта в прокат выходит мелодрама «Твое сердце будет разбито» по роману Анны Джейн. Старшеклассница Полина спасается от травли в новой школе и заключает сделку с главным хулиганом Барсом: он притворяется ее парнем, а она выполняет его условия. Но у семьи и одноклассников есть причины разлучить влюбленных. Режиссер — Михаил Вайнберг.