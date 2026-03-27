«Ария», Shaman, «Сны Диснея», художественная гимнастика и фильм с Райаном Гослингом

Выступление группы «Ария» на фестивале «Дикая Мята» в 2025 году

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Выступление группы «Ария» на фестивале «Дикая Мята» в 2025 году

Мэйби Бэйби

Исполнительница Мэйби Бэйби 28 марта выступит в казанском клубе Метро Пушкинская с сольным концертом Mayday Tour. На концерте «рэп-принцесса» представит новый альбом «Mayday» и главные хиты: «Аскорбинка», «Тамагочи», «Барбисайз» и другие.

«Ария»

28 марта в МВЦ «Казань Экспо» состоится юбилейный концерт группы «Ария» к 40-летию коллектива. В программе — лучшие хиты за всю карьеру, концертная премьера нового материала из альбома «Когда настанет завтра», а также уникальные декорации и световое шоу.

Emin

Также 28 марта в театре Камала состоится большой сольный концерт Emina’а с программой «Жизнь игра». В нее войдут как хиты («Благодарю, мама», «Я лучше всех живу», «Нежная», «МММ», «Камин», Still, Boomerang), так и свежие синглы и композиции из альбома «Герои черно-белых фильмов», а также посвящения Муслиму Магомаеву и Элвису Пресли.

Shaman

29 марта в МВЦ «Казань Экспо» выступит Shaman с программой, объединившей две его авторские работы — «30 лет на сцене» и «Ты моя 2026». В шоу войдут новые песни о любви и хиты. Кроме того, 29 марта в связи с концертом назначаются два дополнительных пригородных поезда. Они будут следовать без остановок.