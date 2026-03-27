Эволюция буржуа

Императорский фарфоровый завод (ИФЗ) запускает новый бренд «Амбар Буржуа» — в кириллическом написании. Аналогичное название носит бутик предприятия, специализирующийся на авторском эксклюзивном фарфоре. Предпочтение данному бренду, с большой долей вероятности, отдали в связи со вступившим с 1 марта законе об ограничении англицизмов в России. Под новой маркой будут выпускаться более демократичные по цене фарфоровые изделия для ежедневного использования, посуда для приготовления, текстиль, столовые приборы и столовое стекло. Новую продукцию будут выпускать как на заводе в Петербурге, так и на партнерских для ИФЗ фабриках в России и за границей. По мнению экспертов, у бренда есть шансы занять новую нишу и закрепиться на рынке, несмотря на высокую конкуренцию.

Изделия под новым брендом будут производить на заводе в Петербурге, а также на фабриках в России и за границей

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Изделия под новым брендом будут производить на заводе в Петербурге, а также на фабриках в России и за границей

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Императорский фарфоровый завод в Санкт-Петербурге расширяет линейку брендов. Компания начала продавать изделия под маркой «Амбар Буржуа», рассказали «Ъ Северо-Запад» в ИФЗ. В ассортименте уже представлены фарфоровые изделия IPM Home — посуда для сервировки и приготовления. В планах компания включить в линейку кухонные принадлежности, текстиль, товары для декора и интерьера, столовое стекло. Бренд будет работать по «капсульной» схеме: товары планируется объединить в подборки.

Название «Амбар Буржуа» уже используется ИФЗ: так названа галерея предприятия на Большой Конюшенной, в которой представлен авторский эксклюзивный фарфор.

Изделия начнут производить на заводе в Петербурге, а также на фабриках в России и за границей. Например, сковороды будут изготавливать на петербургском заводе «Нева Металл». Другие соглашения о сотрудничестве в компании не разглашают.

Императорский фарфоровый завод основан в 1744 году по указу императрицы Елизаветы Петровны. Предприятие продолжает работать в Петербурге на исторической площадке в Невском районе на проспекте Обуховской Обороны, 151. АО «ИФЗ», по данным системы «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в 1993 году. Предприятие принадлежит семье Николая Цветкова — основателя и совладельца банка «Уралсиб» (он владеет 11,35% акций). Конечным бенефициаром выступает супруга господина Цветкова Галина. Частью акций владеет их дочь Юлия. Самому господину Цветкову в ИФЗ принадлежит менее 0,1% акций. В 2002 году господа Цветковы выкупили акции тогда еще Ломоносовского фарфорового завода у американских фондов Delta Capital и KKR и вскоре вернули ему историческое название.

Выручка ИФЗ в 2024 году достигла 3,942 млрд рублей, прибыль — 181,7 млн. В 2023-м выручка составила 3,446 млрд, прибыль — 177,6 млн. По данным из отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг за 2024 год, доля ИФЗ на рынке фарфора в России составляет около 9%. Основная же доля на рынке фарфора РФ приходится на китайских производителей.

В ассортименте ИФЗ более 4 тыс. наименований изделий. У ИФЗ в Петербурге 14 фирменных магазинов и галерея «Амбар Буржуа» и 18 — в Москве. В 2016 году была основана стопроцентная дочерняя компания Imperial Porcelain Europe, через которую изделия из Петербурга продают во Франции.

Для продажи товаров «Амбар Буржуа» запущен онлайн-магазин, часть разделов которого пока находится в разработке. По словам генерального директора ИФЗ Татьяны Тылевич, на первом этапе товары планируется реализовывать также через официальные магазины завода на маркетплейсах. «На данный момент планируются только онлайн-продажи. ИФЗ не исключает возможности открытия офлайн-магазинов "Амбар Буржуа" после того, как станут понятны динамика и спрос на предложенный ассортимент»,— дополняют в пресс-службе компании.

В ИФЗ заявляют, что «Амбар Буржуа» рассчитан на «средний» и «средний плюс» ценовой сегмент. Инвестиции в запуск бренда в компании не разглашают.

По мнению гендиректора «Infoline-Аналитики» Михаила Бурмистрова, «Амбар Буржуа» — «нишевый проект», поэтому, несмотря на сильную конкуренцию, у бренда есть возможности закрепиться на рынке и пользоваться спросом.

«Потребность на рынке действительно сохраняется, но она изменилась по структуре. Если раньше значительную долю закрывали крупные международные сети с понятным позиционированием, то сейчас спрос фрагментирован и распределяется между маркетплейсами, локальными брендами, нишевыми проектами с выраженной концепцией,— говорит генеральный директор маркетингового веб-агентства TexTerra Юлия Блынская.— Это означает, что дефицит есть не столько в товарах как таковых, сколько в понятных и целостных брендах, которые закрывают конкретные сценарии: интерьер, подарок, коллекционирование, повседневное использование. При этом пользователь стал более чувствителен к соотношению цены и визуального уровня, истории и происхождению бренда, понятности ассортимента. Бренд может занять свою нишу, но только при условии четкой концепции и последовательного вывода на рынок — просто "заполнить освободившееся место" уже не работает».

По словам госпожи Блынской, начало продаж через маркетплейсы — это «рабочая, но ограниченная стратегия», которая позволит узнать спрос и обеспечить первые продажи, однако не формирует четкие бренд. Аудитория таких площадок чаще ориентируются не на бренд, а на цену, визуал и отзывы

«С точки зрения времени выход на рынок сейчас оправдан: категория жива, спрос есть. Но успех зависит не от момента, а от качества запуска. Ключевой фактор — это то, насколько системно выстроен вывод бренда. Проработаны ли до запуска сценарии поиска и выбора (как пользователь вообще находит этот продукт и зачем он ему). Синхронизированы ли на старте PR, контент и присутствие на площадках. Идет ли в первые же месяцы активное формирование узнаваемости через контент, поисковую видимость и рекомендации, а не только через продажи»,— заключает Юлия Блынская.

Надежда Ярмула