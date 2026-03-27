Частное потребление замедляется

Индекс потребительской уверенности в первом квартале 2026 года снизился до минус 12%, потеряв за квартал один процентный пункт, сообщил Росстат. Одновременно ухудшились как оценки текущей ситуации, так и ожидания населения. Доля респондентов, надеющихся на улучшение экономической ситуации в течение года, снизилась до 19%, тогда как доля негативных оценок выросла до 32%.

Аналогичная картина наблюдается и в оценках личного благосостояния граждан. Индекс ожидаемых изменений в личном материальном положении первом квартале 2026-го по сравнению с четвертым кварталом 2025 года снизился на один процентный пункт составил минус 6%.

Оперативные данные «Сбериндекса» фиксируют, что в середине марта в реальном выражении потребительские расходы были ниже уровня прошлого года на 0,4%. По сравнению с февралем их динамика также ухудшилась: в феврале реальный рост трат населения составлял 2%. Это указывает на перераспределение потребления в пользу текущих и сервисных расходов при сдержанном спросе на крупные покупки. Оценки Росстата подтверждают эту тенденцию: индекс благоприятности условий для крупных покупок за квартал снизился с минус 17% до минус 19%, для сбережений — с минус 21% до минус 22%.

Отметим также рост возрастной дифференциации ожиданий потребителей. Молодые респонденты более позитивны: их индекс ожиданий улучшился с минус 6% до минус 4%, тогда как у группы 30–49 лет снизился с минус 4% до минус 8%, а у старших групп (50+) снижение показателя составило три процентных пункта — до минус 11%. Это различие в том числе объясняет сохранение спроса в отдельных сегментах услуг и развлечений.

Аналитики Альфа-банка в мартовском обзоре потребительского сектора отмечают, что текущая динамика расходов остается неоднородной: рост обеспечивается в первую очередь за счет отдельных категорий и сезонных факторов, тогда как базовый спрос остается ограниченным. По их оценке, в январе—феврале 2026 года среднегодовые темпы роста частного потребления оставались на четыре процентных пункта ниже, чем в среднем за 2021–2025 годы. В банке ожидали ускорения роста спроса на непродовольственные товары из-за скачка курса рубля, но на предпоследней неделе марта, судя по данным «Сбериндекса», такой номинальный всплеск к февралю оказался меньшим, чем в услугах и общепите. В годовом выражении номинальные траты по картам «Сбера» на непродовольственные товары замедлялись на протяжении трех первых недель марта.

Артем Чугунов