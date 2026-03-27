Льготы вышли из игры

В феврале 2026 года объем выдачи ипотечных кредитов в регионах ПФО сократился в среднем на 42% к январю, а количество — на 25,4%. В крупнейших субъектах округа падение оказалось еще более заметным: в Татарстане объем снизился на 52%, в Башкортостане — на 52%. Эксперты связывают спад с завершением льготных программ, ужесточением условий «семейной ипотеки» и смещением спроса в сторону вторичного жилья с более высокими ставками.

Объем выданных ипотечных кредитов в регионах ПФО за месяц упал в среднем на 42%

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Объем выданных ипотечных кредитов в регионах Приволжского федерального округа за месяц упал в среднем на 42%, а их количество — на 25,4%. Об этом свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро.

В феврале 2026 года банки выдали жителям Татарстана 2,14 тыс. ипотечных кредитов на сумму 8 млрд руб., что на 37% меньше по количеству и на 52% по объему, чем месяцем ранее. В Башкортостане оформлено 2,3 тыс. кредитов на 7,26 млрд руб. — снижение составило 36% по количеству и 52% по объему.

Схожая динамика наблюдалась и в других крупных регионах округа. В Нижегородской области банки выдали 1,41 тыс. кредитов на 5,11 млрд руб., что на 20% меньше по количеству и на 34% по объему по сравнению с январем. В Пермском крае выдачи сократились на 30% по количеству и на 47% по объему: в феврале было оформлено 1,42 тыс. кредитов на 4,58 млрд руб. В Удмуртии банки выдали 888 ипотечных кредитов на 2,76 млрд руб., что на 33% меньше по количеству и на 49% по объему. В Оренбургской области оформлено 911 кредитов на 2,79 млрд руб. (-28% и -42%).

В Чувашии оформлено 613 кредитов на 2,08 млрд руб. — снижение составило 35% по количеству и 48% по объему. В Кировской области выдачи сократились на 20% по количеству и на 36% по объему — до 576 кредитов на 1,73 млрд руб. В Ульяновской области банки оформили 558 кредитов на 1,64 млрд руб., что на 27% меньше по количеству и на 45% по объему, чем в январе.

Наименьшее падение среди регионов округа зафиксировано в Самарской области. Здесь количество выданных кредитов снизилось всего на 3% (до 1,4 тыс.), а объем — на 25% (до 4,39 млрд руб.). Также меньшее падение произошло в Саратовской области: показатель снизился на 10% по количеству и на 32% по объему — до 895 кредитов на 2,69 млрд руб.

В целом по России в феврале банки выдали 65,93 тыс. ипотечных кредитов на 252,91 млрд руб. По сравнению с январем количество выдач сократилось на 25%, а объем — на 41%. При этом средний размер ипотечного кредита в феврале снизился до 3,84 млн руб. против 4,84 млн руб. в январе. В годовом же выражении количество выдач выросло на 22%, объем — на 8%.

Падение ипотечного рынка в феврале и резкое сокращение доли новостроек были ожидаемыми на фоне завершения льготных программ, считает Михаил Алексин, генеральный директор Объединенного кредитного бюро.

Среди основных факторов, повлиявших на рынок, Михаил Алексин называет изменение структуры кредитования. С завершением льготных программ доля ипотеки на новостройки сократилась вдвое, составив всего четверть от общего объема кредитования. В то же время кредиты на вторичное жилье, с более высокими ставками и меньшими суммами, теперь занимают почти три четверти рынка. Это привело к снижению среднего чека по всему рынку на 1 млн руб.

«Таким образом, ипотечный рынок в 2026 году ожидает непростой период, даже несмотря на ожидаемое снижение ключевой ставки, которое, скорее всего, не окажет существенного оживляющего эффекта», — заключил эксперт.

Как сообщил «Ъ Волга-Урал» аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов добавил, что именно ужесточение условий выдачи «семейной ипотеки» с 1 февраля привело к тому, что большинство заемщиков, планировавших оформить кредит по этой программе, постарались сделать это в предыдущие месяцы. В результате в феврале произошел резкий спад выдач в рамках льготных ипотечных программ, главной из которых как раз была «семейная ипотека». А так как на льготные программы в последние месяцы приходилось более 80% всех ипотечных выдач, это и обусловило существенное снижение общих выдач — выдачи по рыночным программам, несмотря на заметный рост, не смогли компенсировать выпадающие объемы.

«Полагаю, что по итогам всего 2026 г. общие ипотечные выдачи окажутся в районе 5 трлн руб. против 4,5 трлн руб. в прошлом году. При этом я ожидаю дальнейшего роста выдач в рамках рыночных ипотечных программ и повышения их доли до 50-55% на фоне дальнейшего снижения рыночных ипотечных ставок вслед за ключевой ставкой ЦБ», – добавил эксперт.

Влас Северин