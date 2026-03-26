В МХТ наградили лауреатов Премии Художественного театра

На Основной сцене МХТ имени Чехова прошла церемония награждения лауреатов Премии Художественного театра.

В номинации «Театр» победу одержал Сергей Волков. Он — автор инсценировки и режиссер спектакля «Идиоты» (по роману Достоевского) на Малой сцене МХТ. Остальные восемь лауреатов:

«Опера» — Екатерина Лукаш, меццо-сопрано. Солистка Мариинского театра и Театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Исполнительница партии Иоанны д’Арк в опере «Орлеанская дева» (Петр Чайковский);

«Балет» — Иван Поддубняк. Выпускник Академии Русского балета имени Вагановой, артист Большого театра. Партия главного конюшего и спальника в балете «Конек-Горбунок» (Родион Щедрин);

«Литература» — Анна Лужбина за роман «Крууга»;

«Кино» — Дарья Лебедева, режиссер ромкома «Сводишь с ума»;

«Классическая музыка» — Даниил Коган. За партию скрипки в концерте Владимира Горлинского из цикла «Другое пространство. Continuo»;

«Современная академическая музыка» — композитор Никифор Яковлев. За сочинение «Ытаа» («Заплачь») для тенора и ансамбля;

«Без комментариев» — Олег Кудряшов, театральный режиссер, профессор режиссерского факультета РАТИ (ГИТИС), художественный руководитель курса;

«Зачет» (специальная номинация Школы-студии МХАТ) — Екатерина Балашова, студентка пятого курса продюсерского факультета (курс В. Урина и К. Чернышева).

Премия Художественного театра — ежегодная награда, учрежденная МХТ им. А.П. Чехова для поддержки молодых деятелей искусств (до 35 лет). Лауреаты получают статуэтку (уменьшенную копию горельефа «Пловец», украшающего вход в театр) и специальный приз — возможность один раз в течение года использовать Новую сцену МХТ для своих творческих проектов.