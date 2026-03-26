В МХТ наградили лауреатов Премии Художественного театра

На Основной сцене МХТ имени Чехова прошла церемония награждения лауреатов Премии Художественного театра.

Режиссер Дарья Лебедева

Оперная певица Екатерина Лукаш

Режиссер Сергей Волков

Писатель Анна Лужбина и президент Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы, писатель Владимир Толстой

Премьер балета Государственного академического Большого театра (ГАБТ) России Игорь Цвирко (слева) и артист ГАБТа Иван Поддубняк

Композитор Никифор Яковлев (слева)

Скрипач Даниил Коган

Художественный руководитель МХТ имени А.П.Чехова Константин Хабенский

Режиссер Дарья Лебедева

Оперная певица Екатерина Лукаш

Режиссер Сергей Волков

Писатель Анна Лужбина и президент Международной ассоциации преподавателей русского языка и литературы, писатель Владимир Толстой

Премьер балета Государственного академического Большого театра (ГАБТ) России Игорь Цвирко (слева) и артист ГАБТа Иван Поддубняк

Композитор Никифор Яковлев (слева)

Скрипач Даниил Коган

Художественный руководитель МХТ имени А.П.Чехова Константин Хабенский

В номинации «Театр» победу одержал Сергей Волков. Он — автор инсценировки и режиссер спектакля «Идиоты» (по роману Достоевского) на Малой сцене МХТ. Остальные восемь лауреатов:

  • «Опера» — Екатерина Лукаш, меццо-сопрано. Солистка Мариинского театра и Театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. Исполнительница партии Иоанны д’Арк в опере «Орлеанская дева» (Петр Чайковский);
  • «Балет» — Иван Поддубняк. Выпускник Академии Русского балета имени Вагановой, артист Большого театра. Партия главного конюшего и спальника в балете «Конек-Горбунок» (Родион Щедрин);
  • «Литература» — Анна Лужбина за роман «Крууга»;
  • «Кино» — Дарья Лебедева, режиссер ромкома «Сводишь с ума»;
  • «Классическая музыка» — Даниил Коган. За партию скрипки в концерте Владимира Горлинского из цикла «Другое пространство. Continuo»;
  • «Современная академическая музыка» — композитор Никифор Яковлев. За сочинение «Ытаа» («Заплачь») для тенора и ансамбля;
  • «Без комментариев» — Олег Кудряшов, театральный режиссер, профессор режиссерского факультета РАТИ (ГИТИС), художественный руководитель курса;
  • «Зачет» (специальная номинация Школы-студии МХАТ) — Екатерина Балашова, студентка пятого курса продюсерского факультета (курс В. Урина и К. Чернышева).

Премия Художественного театра — ежегодная награда, учрежденная МХТ им. А.П. Чехова для поддержки молодых деятелей искусств (до 35 лет). Лауреаты получают статуэтку (уменьшенную копию горельефа «Пловец», украшающего вход в театр) и специальный приз — возможность один раз в течение года использовать Новую сцену МХТ для своих творческих проектов.

