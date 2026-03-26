Еврокомиссия обвинила Pornhub и другие порносайты в недостаточной защите детей

Еврокомиссия обвинила сайты с контентом для взрослых Pornhub, Stripchat, XNXX, XVideos в том, что они нарушили закон о цифровых сервисах (DSA) и делали недостаточно, чтобы ограничить доступ к своему контенту несовершеннолетних. По DSA компании можно оштрафовать сумму до 6% их глобального оборота, так что этим платформам могут грозить многомиллиардные штрафы. После этих обвинений платформы могут принять меры для устранения нарушений.

Как пишет Reuters, эти обвинения стали результатом десятимесячного расследования, проведенного Еврокомиссией. В соответствии с DSA крупные онлайн-платформы должны более активно, чем другие сервисы, принимать меры для борьбы с незаконным контентом. По оценке Еврокомиссии, Pornhub и другие порносайты делали недостаточно для того, чтобы несовершеннолетние не могли получить доступа к контенту для взрослых. Для такого доступа нужно было просто указать, что пользователю есть 18 лет, без каких-либо дополнительных проверок.

«Дети получают доступ к контенту для взрослых во все более раннем возрасте, и эти платформы должны внедрить надежные, обеспечивающие конфиденциальность и эффективные меры, чтобы не допустить доступа несовершеннолетних к своим сервисам»,— заявила вице-президент Еврокомиссии по технологиям и политике безопасности Хенна Вирккунен.

Яна Рождественская