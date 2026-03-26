Потерянная бабушка

В необычном деле предстоит разбираться в апреле Ульяновскому областному суду, рассматривая апелляцию православного прихода храма на Туговой горе города Ярославля. Согласно материалам дела, житель Ульяновска в прошлом году прибыл на старинное кладбище Ярославля навестить могилы предков, но могилы бабушки не нашел — на этом месте оказались похоронены совершенно незнакомые ему люди. Он пытался выяснить в совете прихода (за которым закреплен некрополь), как такое могло произойти. Представители прихода, не желая огласки, заплатили ему 1 млн руб. в качестве компенсации морального вреда, но заявили в полицию, что это было вымогательство, а затем подали иск в суд. Суд в итоге отказал приходу в иске и частично удовлетворил встречный иск, признав 1 млн руб. компенсацией морального вреда и обязав приход предоставить жителю Ульяновска информацию о месте нахождения останков его бабушки.

В марте Ульяновский областной суд принял к рассмотрению апелляционную жалобу местной религиозной организации православного прихода храма Параскевы Пятницы на Туговой горе города Ярославля на решение Заволжского районного суда Ульяновска.

В сентябре прошлого года приход подал иск к жительнице Ульяновска Вере Сокериной (третьим лицом, заявившим свои требования, выступал ее сын, ульяновец, эксперт по техническими и строительным вопросам Константин Сокерин) с требованием признания необоснованного обогащения ответчика.

В иске приход отмечал, что в июле 2025 года Константин Сокерин позвонил в приход и потребовал перечисления ему 3 млн руб., «угрожая распространением сведений, которые могут причинить существенный вред правам и законным интересам священнослужителям храма». Опасаясь «осуществления указанных действий», приход перечислил 1 млн руб. на счет матери Константина Сокерина. Истцы отмечали, что при этом сразу же обратились в полицию с заявлением о вымогательстве (в октябре 2025 года было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела).

Константин Сокерин и его мать подали встречный иск к приходу, требуя выплатить компенсацию морального вреда и обязать приход указать место захоронения бабушки.

Как пояснял Константин Сокерин в суде, на старинном кладбище (некрополе), которое уже давно находится в черте города и считается закрытым (допускаются только родственные захоронения), похоронены его предки — прадед (заслуженный ветеринар РСФСР), прабабушка и бабушка (известный в городе в свое время судебный медицинский эксперт). Всего в пределах оградки было три могилы, еще одно, четвертое место, свободно.

Кладбище на Туговой горе в Ярославле — один из старейших некрополей города. Первые захоронения на Туговой горе датируются XVII–XVIII веками. На территории некрополя находятся могилы купцов и известных общественных и политических деятелей прошлых веков. Кладбище не относится к муниципальным —согласно данным суда, в 1992 году постановлением мэра Ярославля некрополь передан в ведение Приходского Совета церкви Параскевы Пятницы с условием соблюдения правил родственного захоронения. С тех пор ответственность за захоронения и состояние некрополя несет приход.

По словам Константина Сокерина, бабушку он похоронил рядом с ее родителями в 2008 году, а в 2023 году приехал снова в Ярославль и попросил представителя прихода ухаживать за могилой, оплатив эти работы. Однако, прибыв в Ярославль в июне 2025 года со своей семьей, он увидел, что чугунная ограда спилена, могила бабушки исчезла, а вместо нее находится не очень давнее захоронение совсем другого человека. По его словам, он просил смотрителей прихода объяснить, куда делась могила бабушки, но те ничего не могли ответить. Тогда он заявил, что предаст огласке ситуацию, после чего, по его словам, они предложили не предавать огласке и выплатить компенсацию. В документах прихода в назначении платежа на счет Веры Сокериной было отмечено отмечено «моральный вред». Суд отметил, что представители прихода не смогли объяснить, почему была спилена ограда, доказательств, что причиной стало, как они заявляли, упавшее от урагана дерево, не представили. Также не смогли представить доказательства причин захоронения на месте могилы бабушки Константина Сокерина посторонних умерших.

Суд отказал приходу в удовлетворении иска, признал перечисленный 1 млн руб. компенсацией морального вреда и обязал приход предоставить Константину Сокерину информацию о месте нахождения останков его бабушки.

Приход с решением не согласился и подал апелляционную жалобу. Рассмотрение назначено на 21 апреля.

Представляющий интересы прихода адвокат Антон Морозов, заметив, что «дело носит чисто юридический характер», говорить об аргументах апелляционной жалобы отказался, сославшись на то, что не получал разрешения доверителей на комментарии.

Константин Сокерин апелляционную жалобу не подавал. В беседе с «Ъ» сказал, что для него главное сейчас — найти останки своей бабушки: «Но как это сделать, я не знаю. Я предлагал им заключить мировое соглашение на любой стадии и найти останки, даже провести генетическую экспертизу, но они отказались. Вместо этого подают апелляцию». Он также заметил, что, судя по комментариям в соцсетях, на этом кладбище уже были подобные случаи, когда исчезали могилы, на месте которых появлялись новые.

В ноябре 2021 года ярославский телеканал «Я первый» сообщал, что на этом «древнем кладбище исчезают могилы», и этим «возмущены сотни пользователей соцсетей из Ярославля».

Сергей Титов, Ульяновск