«Садись как вертолет»

Отсутствие у летчика навыков пилотирования вертолетом стало причиной крушения Ка-226 в дагестанском курортном городе Избербаш в ноябре прошлого года, жертвами которого стали пять человек. Оказалось, что пилот, ранее служивший в военной авиации, вообще не учился управлять винтокрылой машиной, которую сажал «по-самолетному» под крики пассажиров: «Гаси скорость!» Следствие предъявило ему обвинение, а суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Окончательный отчет Межгосударственного авиационного комитета (МАК) о результатах расследования катастрофы Ка-226 занял всего около 40 страниц, хотя обычно подобные документы гораздо объемнее. Как рассказывал “Ъ”, крушение вертолета, принадлежавшего флагману дагестанской промышленности ООО «Концерн Кизлярский ЭМЗ» (КЭМЗ), сразу привлекло большое внимание. В частности, потому что оно произошло на берегу моря в курортном Избербаше.

Согласно материалам МАК, Ка-226, оснащенный двигателями Rolls-Royce, был приобретен в 2006 году компанией «Газпромавиа». В 2021 году, как отмечено в отчете, «истекли назначенный и межремонтный сроки службы» вертолета, и тогда он же был куплен КЭМЗ, который помимо гражданской электромеханической продукции работает в рамках гособоронзаказа в области авиации и имеет свой летно-испытательной комплекс (ЛИК).

«Собственник вертолета принял решение о дальнейшей эксплуатации ВС»,— констатировали в МАК, отметив, что сертификат летной годности на вертолет был получен с нарушениями. Впрочем, причиной трагедии оказалось не техническое состоянии вертолета. В злополучный день 41-летнему летчику-испытателю ЛИК КЭМЗ было поручено доставить работников предприятия из Кизляра на посадочную площадку «Терек» на берегу Каспия в городе Избербаш, где у концерна база отдыха. Левое кресло в кабине экипажа занял пилот, справа поместился один пассажир, а еще пять — в транспортной кабине. Взлет командир ВС выполнил в 10:26 «по-вертолетному», но без «контрольного висения». В 11:35 летчик доложил о пролете Каспийска и подлете к месту назначения. К базе отдыха пилот подвел вертолет на высоте около 30 м и скорости 140–150 км/ч.

После этого он начал набор высоты с правым разворотом для захода на площадку, которая была слишком маленькой для Ка-226 — 20 на 40 м при требуемых 55 на 80 м. Кроме того, непосредственно на посадку летчик заходил на скорости 100 км/ч, превышая расчетную на 40 км/ч.

В результате он «промахнулся», снова поднял Ка-226 в воздух и пошел на второй заход на посадку уже с левым разворотом. На этот раз скорость 120 км/ч вызвала тревогу у пассажиров. «Гаси, гаси скорость, это вертолет, а не самолет. Садись как вертолет»,— крикнули ему по переговорному устройству. Пытаясь погасить скорость, КВС отклонил ручку управления на себя, превысив допустимый угол тангажа на 15 градусов. При этом хвостовая часть вертолета ударилась о землю и разрушилась. Между тем сам Ка-226 по инерции продолжал движение, а пилот, «не распознавший аварийную ситуацию», снова поднял его в воздух. Хвостовые балки со стабилизатором уже просто болтались сзади на электрожгуте. На высоте 80 м они попали под нижний винт, после чего в 11:43 вертолет упал и загорелся. Пилот и сидевший рядом пассажир выбрались из-под обломков самостоятельно. Из транспортной кабины спасся только один человек, скончавшийся по дороге в больницу.

Изучив показания бортового регистратора, эксперты пришли к выводу, что все системы вертолета исправно работали до столкновения. Анализ же работы КВС с органами управления в полете показал, что у него не было навыков пилотирования вертолетов. Решение о выполнении полета на Ка-226 с пассажирами на борту он принял без подготовки и соответствующего опыта пилотирования.

Выяснилось, что пилот в 2006 году окончил Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков имени Героя Советского Союза А. К. Серова по специальности «эксплуатация воздушных судов и организация воздушного движения» и с квалификацией «инженер». В 2018-м он уволился из вооруженных сил, став коммерческим пилотом. Освоил учебные и транспортные Л-39, Л-410, Ан-2, Л-29, Ан-28 и фронтовой бомбардировщик Су-24. Несколько раз он проходил обучение и переподготовку, но вертолетов в списке изученной техники у него не было. В КЭМЗ он устроился лишь в августе 2025 года, налетав на вертолете 1 час 20 мин. Кстати, свидетельство летчика-испытателя у него оказалось просрочено еще в апреле прошлого года.

В итоге МАК признал причиной катастрофы выполнение им полетов без соответствующей подготовки и навыков вкупе с отсутствием требования к владельцам гражданских судов о проверке свидетельств и квалификации.

Как пояснили “Ъ” в Западном межрегиональном следственном управлении Следственного комитета РФ на транспорте, КВС предъявлено обвинение в нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 263 УК). По делу назначены летно-техническая, психиатрическая, судебно-медицинская, оценочная и физико-химическая экспертизы, а в ходе расследования будет дана оценка и действиям должностных лиц из руководства компании—владельца вертолета.

Сергей Сергеев