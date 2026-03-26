Прибыль РЖД по МСФО за 2025 год сократилась на 95%

Прибыль РЖД по МСФО за 2025 год составила 2,3 млрд руб. Это на 95,4% меньше, чем годом ранее, когда показатель был на уровне 50,7 млрд руб. Это следует из финансовой отчетности компании.

EBITDA увеличилась на 16,9% год к году, до 1,06 трлн руб. Рентабельность по EBITDA выросла до рекордных 29,1%. Доходы от грузовых перевозок увеличились на 8%, до 2,6 трлн руб. Доходы от пассажирских перевозок выросли на 13%, до 473,1 млрд руб.

Операционные расходы холдинга достигли 3,09 трлн руб. В компании указали на снижение спроса и объемов перевозки грузов из-за сокращения инвестиционной активности и замедления экономического роста.