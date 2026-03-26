Биохакинг стоит денег

Международный производитель косметики и биологически активных добавок Herbalife покупает биохакинговую платформу Bioniq, основанную в Великобритании выходцем из России Вадимом Федотовым — экс-баскетболистом и бывшим топ-менеджером «Газпром-медиа». Стороны оценивают стоимость сделки в $150 млн. На российском рынке Bioniq до конца 2024 года развивала бизнес совместно с сетью клиник «Медси».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Damian Dovarganes / AP Фото: Damian Dovarganes / AP

Производитель биодобавок Herbalife договорился о покупке биохакинговой платформы Bioniq. Это британская компания с российскими корнями, занимающаяся подбором персонализированных пищевых добавок на основе анализа биомаркеров крови. О соглашении стороны потенциальной сделки объявили в своих соцсетях.

Bioniq создана в 2019 году в Лондоне. Основатель — бывший баскетболист и топ-менеджер «Газпром-медиа» Вадим Федотов. По собственным данным, выручка компании в 2025 году превысила $5 млрд. Bioniq представлена в 95 странах, где у нее около 2 млн дистрибуторов и 90 тыс. точек продаж. Herbalife основана в 1980 году в Лос-Анджелесе (США). Производит биодобавки, в основном для контроля массы тела, а также спортивное питание и косметику. Работает более чем в 90 странах. Компания ушла из РФ в 2022 году после начала российско-украинского военного конфликта, закрыв все 62 центра продаж.

Потенциальная стоимость сделки составляет до $150 млн (12 млрд руб.), «включая условные выплаты, зависящие от будущих результатов», говорится в сообщении Bioniq. Инвестиционный консультант Евгений Мичурин полагает, что фиксированная часть сделки составит $55 млн. Оставшиеся $95 млн, по его словам, вероятно, привязаны к будущим финансовым показателям.

Ожидается, что сделка будет закрыта во втором квартале 2026 года. В рамках соглашения Herbalife также получит опцион на приобретение Bioniq LAB — отдельной платформы, специализирующейся на пептидах. После завершения сделки персонализированные добавки Bioniq планируется вывести на рынки Европы и США через дистрибуторскую сеть Herbalife. «Интеграция технологий Bioniq с нашей платформой Pro2col позволит нам предлагать персонализированное питание миллионам потребителей по всему миру»,— заявил СЕО Herbalife Стефан Грациани.

Бизнес Herbalife стагнирует некоторое время, и компании необходимо расширять портфель новыми продуктами и направлениями, считает Евгений Мичурин. В свою очередь, для Bioniq вхождение в периметр Herbalife откроет доступ на массовый рынок, добавляет эксперт.

У Bioniq, судя по сайту, есть офисы в США, Швейцарии, Германии и ОАЭ. В России у компании тоже есть дочерняя структура — ООО «Байоник-Медси». Сейчас она полностью принадлежит Вадиму Федотову (75% — через венчурную компанию, зарегистрированную в Люксембурге, 25% — напрямую), но ранее в ее капитал входила ГК «Медси». Долю в российской дочерней компании Bioniq «Медси» приобрела в 2020 году. В 2025 году «Медси» из бизнеса вышла. Сумма сделки составила 37 млн руб.

Как писали «Ведомости», в 2020 году «Медси» инвестировала в «Байоник-Медси» 500 млн руб., но на эту же сумму получила от компании аванс на оказание услуг клиентам в течение семи лет. К концу 2024 года «Медси» обнаружила признаки обесценения инвестиций: с момента своего создания «Байоник-Медси» не генерировала чистой прибыли. Хотя по итогам 2024 года выручка компании снизилась на 3% и составила 142 млн руб., чистый убыток сократился на 30%, до 82,6 млн руб.

Виктория Колганова, Александра Мерцалова