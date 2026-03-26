Суд продлил заключение под стражей экс-главы Индустриального района до конца мая

Пермский гарнизонный военный суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении меры пресечения в отношении бывшего главы Индустриального района перми Дмитрия Дробинина. Как сообщает Properm.ru, срок содержания обвиняемого в СИЗО продлен до 28 мая. Господину Дробинину инкриминируется дача взятки в размере 2 млн руб. замначальника пункту отбора по контракту и кража денег у сослуживца во время прохождения службы в зоне СВО. Как считает следствие, за взятку он надеялся получить освобождение от дальнейшей службы. Сам Дмитрий Дробинин вину отрицает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Господин Дробинин заключил контракт с Минобороны после того, как стал фигурантом уголовного дела о получении взятки от предпринимателя и мошенничестве. В итоге бывший глава района отправился на СВО, его уголовное дело было приостановлено. Процесс возобновился после его задержания по подозрению в совершении нового преступления, после чего экс-чиновник был приговорен к штрафу в размере 1,8 млн руб.