Суд арестовал экс-начальника управления Росгвардии по Новосибирской области

Суд арестовал бывшего начальника управления Росгвардии по Новосибирской области Василия Шушакова. В отношении него расследуют уголовное дело о превышении полномочий. Об этом «РИА Новости» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

Следствие считает, что Василий Шушаков был обязан следить за исполнением контракта, который в 2024 году заключили госзаказчик в лице Росгвардии и ООО «СтройСиб». Многомиллионный договор предполагал поставку специально приспособленного сооружения для учебной и целевой стрельбы из оружия.

Однако в итоге «СтройСиб» не выполнил условия контракта, а госзаказчик понес ущерб более чем в 35 млн руб. Василий Шушаков, согласно данным следствия, оформил документы, в которых указал, что работы якобы были выполнены. Сейчас сотрудники правоохранительных органов устанавливают других возможных участников преступления.