В Саратовской областной думе представили эскиз мурала в память бойца СВО

В Саратове на бульваре Героев Отечества хотят создать новый мурал — в память о героях спецоперации. Эту идею обсудили на заседании Градозащитного совета при областной думе.

Как рассказал председатель совета Владимир Лешуков, изображение посвятят Виталию Писареву. Он погиб еще в 2022 году в Киевской области. Депутат Юлия Литневская предложила разместить мурал именно на бульваре Героев Отечества — так просили мама и вдова погибшего.

Эскиз уже нарисовал саратовский художник Дмитрий Жумаев, и семья Виталия Писарева его одобрила. Рядом уже есть другой мурал — в память об Алексее Аксенове, тоже участнике спецоперации.

Дмитрий Жумаев отметил, что предугадать, как долго работа сохранится на фасаде, сложно, но стену выбрали не случайно. Она выходит на север, поэтому большую часть дня не попадает под прямые солнечные лучи. Летом ультрафиолет быстро выжигает любую краску — она меняет оттенок, искажаются цвета и тона. А на северной стороне мурал, возможно, простоит без обновления лет десять.

Председатель Союза саратовских архитекторов Евгений Спирин назвал решение идеальным — архитектура нового микрорайона нейтральная, к тому же оба мурала делает один автор, так что получится цельный ансамбль. Проект на совете поддержали, но окончательно пока не утвердили.

Татьяна Смирнова