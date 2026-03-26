Технопарки, кампус, зеленые маршруты: к обсуждению мастер-плана Нововоронежа подключились эксперты

В Доме архитектора г. Воронежа состоялась региональная проектная стратегическая сессия, в ходе которой руководители министерств правительства Воронежской области, администрации г. Нововоронежа, Госкорпорации «Росатом» оценили предложения по комплексному развитию города-спутника Нововоронежской АЭС от разработчиков мастер-плана – института территориального планирования «Урбаника».

«Из большого количества проектных идей, которые получили наибольшую поддержку жителей города и администрации, нужно выделить приоритетные проекты, чтобы более детально их проработать и проанализировать механизмы их реализации и возможность включения в федеральные и региональные программы. Мы хотим сделать Нововоронеж образцовым, привлечь сюда молодежь, которой будет комфортно жить в малом городе, дающем интересную и высокооплачиваемую работу», – рассказал управляющий партнер института «Урбаника» Фёдор Коньков.

Предварительная концепция мастер-плана основана на теме устойчивого развития Нововоронежа, использования зеленых технологий в экономике и городской среде и охватывает восемь приоритетных направлений. Основной акцент сделан на повышении комфорта и качества жизни населения, разнообразии досуга молодежи, системном благоустройстве города. Рассматривается создание новых экологически чистых современных предприятий, единого пешеходного зеленого маршрута по всему Нововоронежу, Центра современной культуры с музеями, мастерскими, игротеки для подростков, велосипедной трассы, расширение зон отдыха на реке Дон, формирование ландшафтного парка в пойме Аленовского ручья и др.

«Нововоронеж – первопроходец в нашем регионе в вопросе разработки мастер-плана. С его помощью управленческая команда правительства нарабатывает опыт, чтобы затем приступить к разработке мастер-планов других городов и, конечно, самого Воронежа-миллионника. Мастер-план сформирует проактивный сценарий для Нововоронежа, который обладает большим потенциалом для инфраструктурного развития и привлечения молодежи в город – это тот человеческий капитал, за который мы боремся и конкурируем с другими регионами», – отметил министр архитектуры и градостроительства Воронежской области Андрей Еренков.

«В Нововоронеже создано все для проведения спортивных мероприятий, в город приезжает много спортсменов, необходимо рассмотреть возможность развития туристической инфраструктуры для их размещения и укрепить позиции города как места проведения крупных соревнований, привлечения гостей – школьников, студентов их родителей, чтобы знакомились с городом, и выстраивать под них экскурсионные маршруты», – сказал министр предпринимательства, торговли и туризма Воронежской области Михаил Москальцов.

Работа по разработке мастер-плана продлится до конца 2026 года. Итоговый вариант документа презентуют широкой общественности региона и передадут на утверждение губернатору Воронежской области Александру Гусеву.