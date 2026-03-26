Магия свечей, «Ревизор» и триллер из Сербии

В ближайшие пятницу, субботу и воскресенье ростовчане и гости мегаполиса смогут посетить концерт инди-поп группы, послушать орган и народные инструменты, посмотреть спектакли и кинопремьеры, а также посетить стендап-шоу Андрея Бебуришвили. Подробнее — в афише «Ъ-Ростов».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Где послушать музыку

28 марта в Ростове-на-Дону в «Особняке 1898» в 17:00 пройдет концерт «Магия свечей. Мировые саундтреки на органе». Как отмечают организаторы, это редкий для города формат живого концерта, где орган становится главным героем вечера. В этот вечер инструмент прозвучит в необычном для многих формате. В программе — темы из «Интерстеллара», музыка из «Гарри Поттера» и другие узнаваемые мелодии.

Стоимость билетов — от 1800 руб. (6+)

29 марта в 20:00 в «Подземке» выступит инди-поп группа «Диктофон». Их музыка придется по душе любителям рок-н-ролла, новой волны, черно-белого кинематографа и авангардной живописи, обещают организаторы.

Стоимость билетов — от 1700 руб. (16+)

29 марта в 12:00 в филармонии состоится выступление оркестра русских народных инструментов «Дон». Концерт «Музыкальный путеводитель» открывает слушателям уникальный мир звуков, мелодий и русских народных музыкальных инструментов. В программе концерта — знакомые мелодии из мультфильмов и сказок, а также музыкальные загадки и раскрытие секретов народных инструментов.

Стоимость билетов — от 300 руб. (6+)

Какие спектакли посетить

В Ростовском молодежном театре 28 марта в 18:00 покажут драму «Безымянная звезда». Спектакль московского режиссера Александра Огарева — немного грустная, но прекрасная притча о том, как два совершенно разных человека встречаются однажды под звездным небом и становятся нужны друг другу, пусть даже на одну ночь.

Стоимость билетов — от 1000 руб. (12+)

В Ростовском музыкальном театре 28 марта в 18:00 покажут оперу «Травиата». Опера Джузеппе Верди по мотивам романа Александра Дюма-сына «Дама с камелиями» написана на итальянском языке. Премьера состоялась 6 марта 1853 года в театре «Ла Фениче» в Венеции и потерпела провал. Необычным для оперной постановки того времени был выбор главной героини — куртизанки, умирающей от неизлечимой болезни. Однако переработанная версия, вышедшая через год, стала одной из знаменитейших и популярнейших опер.

Стоимость билетов — от 3000 руб. (12+)

Театр драмы им. Горького в воскресенье 29 марта в 18:30 представит спектакль «Ревизор» по пьесе Николая Гоголя. Примечательно, что именно с этой пьесы началась история «ростовской драмы» — спектакль по «Ревизору» стал первым в постоянном городском драматическом театре, начавшем работу в 1863 году.

Стоимость билетов — от 500 руб. (12+)

Что смотреть в кино

В кинотеатрах «Киномакс IMAX» и «Горизонт Cinema&Emotion» вечером в пятницу и в выходные состоится показ драмы «Секретный агент». Сюжет фильма, совместного производства Бразилии и Франции, рассказывает об учителе Марсело, попавшем в политические перипетии последних лет военной диктатуры в Бразилии. Кинолента получила «Золотой глобус» в номинациях «Лучший фильм на иностранном языке» и «Лучшая мужская роль в драматическом фильме».

Стоимость билетов — от 410 руб. (18+)

В пятницу и в выходные в кинотеатрах «Киномакс IMAX» и «Горизонт Cinema&Emotion» также состоятся показы полнометражного аниме-фильма Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица». В основе сюжета — история мальчика по имени Махито Маки, который обнаруживает заброшенную башню в своем новом городе и попадает в фантастический мир вместе с говорящей серой цаплей. Картина получила множество наград, включая такие престижные как «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA.

Стоимость билетов – от 410 руб. (16+)

Также в эту пятницу и в выходные в кинотеатрах «Киномакс IMAX» и «Горизонт Cinema&Emotion» можно посмотреть сербский триллер «Изоляция», премьера которого состоялась в четверг. Главный герой фильма молодой биолог Йован неожиданно получает высокооплачиваемую работу по наблюдению за миграцией животных в лесу. Его задача — работать на научной станции в лесной хижине и следить за обслуживанием камер, которые снимают диких животных. Вскоре Йован замечает на видеозаписях загадочного человека, которого он начинает подозревать в слежке.

Стоимость билетов – от 410 руб. (18+)

Чем еще можно заняться

28 марта в 13:00 в Мастерской художественного стекла Игнатовых пройдет экскурсия. Посетителей ознакомят с традициями стеклодувного мастерства и покажут им основные принципы работы с горячим стеклом, они смогут наблюдать превращение расплавленной горячей массы в уникальное художественное изделие. Мастер-стеклодув продемонстрирует, насколько по-разному может вести себя стекло при различных высоких температурах.

Стоимость билетов — от 850 руб. (12+)

29 марта в 19:00 в КСК «Экспресс» выступит стендап-комик Андрей Бебуришвили. Ведущий юмористических шоу «Прожарка», «Открытый микрофон», Comedy Club на телеканалах ТНТ и ТНТ4 представит на шоу новую программу.

Стоимость билетов – от 1900 руб. (18+)

