Автора блога об исламе арестовали на 10 суток за посты о религии

Таганский суд Москвы назначил десять суток административного ареста блогеру Веронике Герасимовской (nickigeser) по статье о возбуждении ненависти или вражды по признакам религии (20.3.1 КоАП), следует из материалов дела.

Вероника Герасимовская

Суд установил, что в Telegram-канале под ником nickigeser она публиковала «высказывания с негативной оценкой людей по признакам отношения к религии». В постах, по данным инстанции, «пропагандируется исключительность и превосходство одной религиозной группы над другими».

В постановлении указано, что такие материалы нарушают закон о противодействии экстремизму и положения Конституции, запрещающие пропаганду религиозного превосходства.

Герасимовская признала вину и пояснила, что допустила нарушение по невнимательности. Блогер заверила, что стремится поддерживать «атмосферу терпимости и принятия всех религий» в своих социальных сетях.

Вероника Герасимовская родом из Кирова. Она входила в творческое объединение тикток-блогеров Dream Team House Дани Милохина, затем покинула его и приняла ислам. В своих соцсетях она рассказывает о жизни мусульманки в России.