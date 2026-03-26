Минприроды Удмуртии обязали подготовить проект охранной зоны парка «Шаркан»

Суд в Удмуртии обязал минприроды республики подготовить проект создания охранной зоны природного парка «Шаркан». С иском о бездействии профильного ведомства в судебную инстанцию обратился природоохранный прокурор, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Парк «Шаркан» создан в 2001 году на площади около 16,5 тыс. га в междуречье рек Ита и Шаркан. На территории находятся природные комплексы и объекты со значительной экологической и эстетической ценностью, указывают в прокуратуре. В частности, в парке растут 507 видов высших растений — это около половины всего видового состава флоры республики. Охранная зона не установлена.

«Непринятие мер по созданию охранной зоны природного парка может повлечь бесконтрольное антропогенное воздействие на особо охраняемую природную территорию»,— говорится в сообщении. Суд требования прокуратуры удовлетворил в полном объеме.