Голливуд впустят по квоте

Владельцы кинотеатров опасаются введения квот на зарубежные фильмы. Об этом “Ъ FM” рассказали сами представители индустрии. Ускорить введение квотирования накануне поручил Владимир Путин. Выступая на заседании Совета по культуре, президент отметил, что при разработке системы следует учитывать не только идеологическую, но и коммерческую составляющую. И привел в пример Францию и Китай.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

С инициативой ограничить долю иностранного кино в прошлом году выступал председатель Союза кинематографистов Никита Михалков. Распределением квот займется Минкульт, сообщил в среду помощник президента Владимир Мединский. Однако идея еще требует доработки, говорит глава Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков:

«История с квотированием иностранного кино началась еще год назад — тогда была предложена модель о взимании 5 млн руб. за вход на российский рынок и 10% с оборота иностранного кинопоказа постфактум. Квотирование в каком-то виде будет реализовано — по крайней мере в той модели, которая уже обсуждалась. В этом году мы еще не видели никаких секретных протоколов и компромиссов, о которых было сказано вчера на совещании.

В налогообложении есть несколько противоречий. Например, как будет платить эти 5 млн фестивальное, "умное кино", которое иногда тоже, наверное, стоит посмотреть? А его сборы составляют всего 5-10 млн руб. Что касается 10% с оборота иностранного кино — такая модель, например, действует во Франции. Возникает вопрос: почему мы пытаемся обложить квазиналогом только кинотеатры? Каким образом он тогда будет рассчитываться для телевидения и стримингов?»

После ухода большинства голливудских компаний с российского рынка кинотеатры нашли способ показывать новинки через так называемое предсеансовое обслуживание. Как писал «Ъ», в 2024-м сборы теневого проката сократились до 4,3 млрд руб. В 2023-м показатель был на 500 млн больше. Квотирование поможет бороться с пиратством, но помешает конкуренции, говорит глава объединенной сети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин:

«Я отношусь к любому ограничению, если оно не касается какого-то криминала, не очень хорошо. Потому что состязательность, в том числе и с зарубежным кинопрокатом, — существенный драйвер нашей индустрии и возможный катализатор для российского проката за рубежом. К сожалению, территории Российской Федерации с тем количеством людей, которые здесь проживают и активно ходят в кинотеатры, не хватает для того, чтобы покупать высокобюджетные фильмы. И они существуют только благодаря активной поддержке государства. Но времена тяжелые, поэтому считаю, что фильмы должны окупать сами себя и зарабатывать как в России, так и за границей.

Любое квотирование будет приводить к зеркальным мерам со стороны других государств. Как вообще сейчас показывают зарубежное кино и что будет с прокатом, если квоты введут? В киноиндустрии на сегодняшний день есть два направления. Первое — легальные фильмы, которые наши закупщики приобретают на фестивалях и получают на них прокатные удостоверения. В то же время есть и теневая сторона бизнеса, которой ключевые сети не занимаются. Мне кажется, давно пора закончить с этим видом деятельности».

Третий год подряд российские кинопрокатчики будут отказываться от неофициальных релизов в период майских праздников. Как пишет «Бюллетень кинопрокатчика», в это время в Голливуде выйдет байопик о Майкле Джексоне и вторая часть культового «Дьявол носит Prada».

Анна Кулецкая