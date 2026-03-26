Цена жилья в районе Москва-Сити превысила 1 млн руб. за квадратный метр

Средняя цена квадратного метра жилья в районе Москва-Сити превысила 1 млн руб. в первом квартале 2026 года. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные компании «Метриум».

Показатель вырос на 24% за год и на 32% за три года. Текущий уровень стал максимальным со второго квартала 2022 года, после чего цены снижались из-за сокращения ликвидного предложения на первичном рынке.

В деловом центре сейчас продается около 330 квартир в трех проектах. В марте 2018 года объем реализуемого жилья превышал 1,1 тыс. апартаментов. На территории Москва-Сити введены 23 корпуса, к концу 2030-х годов их число превысит 30.