Мэра домой не отпустили

Набережночелнинский городской суд продлил содержание под стражей бывшего главы Нижнекамского района Рамиля Муллина до 3 июня 2026 года. Экс-чиновник обвиняется в мошенничестве и превышении должностных полномочий по делу о хищении выплат за привлечение контрактников для участия в СВО. Ущерб оценивается более чем в 35 млн руб. Обвиняемый свою вину не признает и неоднократно просил перевести его под домашний арест.

Экс-глава Нижнекамского района Рамиль Муллин останется под стражей до июня

Фото: пресс-служба Набережночелнинского суда

Набережночелнинский городской суд удовлетворил ходатайство следственных органов о продлении срока содержания под стражей бывшего главы Нижнекамского муниципального района Рамиля Муллина до 3 июня 2026 года, сообщила пресс-служба суда. Постановление в законную силу пока не вступило.

Господин Муллин обвиняется по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, два эпизода) и п. «г, е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Обвиняемый и его защитники вновь просили изменить меру пресечения на домашний арест. Суд доводы не принял.

Это уже второе продление ареста. Рамиля Муллина задержали 3 декабря 2025 года сотрудники МВД и ФСБ по Татарстану. 5 декабря Набережночелнинский суд отправил его в СИЗО на два месяца, в январе 2026 года арест продлили до 3 апреля.

По версии следствия, экс-глава района причастен к махинациям с выплатами рекрутских премий за привлечение жителей Нижнекамского района к контрактной службе на СВО. Деньги — до 100 тыс. руб. за одного привлеченного контрактника — выделялись через местный центр и выплачивались рекрутам. Однако, по версии СУ СКР, в списки привлеченных вносились фамилии бойцов, уже заключивших контракт с Минобороны.

По данным источника «Ъ Волга-Урал» в силовых структурах, с ноября 2024 года по февраль 2025 года Муллин и неустановленные лица вносили в акты выполнения работ ложные сведения о том, что предприниматель Искандер Ахатов (следствие считает, что он также участвовал в схеме) привлекал контрактников. Затем предпринимателю поручили предоставить в банки подложные документы для снятия 65 млн руб. наличными. Из этих средств, по данным следствия, похищено 24,7 млн руб.

Второй эпизод мошенничества произошел в период с августа по декабрь 2024 года по аналогичной схеме — было похищено 11,2 млн руб. Общий ущерб исполкому Нижнекамского района и РОГО ДОСААФ Татарстана оценивается более чем в 35 млн руб.

Рамиль Муллин возглавлял Нижнекамский район с сентября 2022 года. 24 апреля 2025 года он досрочно покинул должность — за два дня до этого стало известно о задержании начальника отдела административно-технической инспекции администрации района Ильдара Сафиуллина, которого также обвинили в присвоении выплат на рекрутинг.

Анар Зейналов