В микрорайоне Рабочий поселок планируется реализовать проект КРТ

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края опубликовало проект приказа о комплексном развитии несмежных территорий жилой застройки по улицам Уральской и Восстания в Мотовилихинском районе Перми, сообщает ведомство.

Общая площадь проекта КРТ, включающего три несмежных территории, составит 37,5 га. В его границы войдут аварийные и ветхие дома, нежилые помещения, объекты социального назначения. Самый большой контур по ул. Уральской ограничен улицами Вагановых и Авиационная. Реализовать проект КРТ инвестор должен в течение 17 лет с момента заключения договора.

В обязательства застройщика войдет улучшение жилищных условий населения, ликвидация ветхого и аварийного жилья общей площадью 10,3 тыс. кв. м с возведением современных домов, ремонт улично-дорожной сети, благоустройство территории и создание объекта социальной инфраструктуры. Решение о КРТ будет подготовлено и опубликовано в течение ближайшего месяца.

В документе будут закреплены обязательства и сроки по развитию социальной инфраструктуры территории.