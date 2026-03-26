Пять вузов Удмуртии попали в рейтинг университетов ПФО в начале 2026 года

Пять университетов Удмуртии вошли в локальный рейтинг вузов ПФО в начале 2026 года от рейтинговой группы RAEX. Исследователи оценили 52 высших учебных заведения из 13 регионов округа по образовательному и научную потенциалу, а также по влиянию на окружающую среду.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эдуард Карипов Фото: Эдуард Карипов

Выше других местных вузов оказался УдГУ — аналитики поставили университет на 5-ю строчку рейтинга. ИжГМУ и ИжГТУ размещены на 15-й и 18-й строчке. УдГАУ занял 39-е место, ГИПУ — 48-е. Лидер рейтинга в ПФО — Чувашский государственный университет (ЧуВГУ).