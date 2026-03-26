На Самарском гидроузле завершена реконструкция шлюзов

В Волжском бассейне завершили модернизацию шлюзов №22 и №23 Самарского гидроузла. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. Об этом сообщает Минтранс России.

Как уточняют в министерстве, на объекте заменили металлоконструкции створок, закладные детали и опорно-ходовые части ворот. Это повысит безопасность сооружения и обеспечит бесперебойный пропуск пассажирского, технического и грузового флота на Волге.

Обновленный гидроузел планируют ввести в работу во время весенней навигации этого года.

Работы на объекте проводила Ространсмодернизация, которая подведомственна Минтрансу, в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система».

Самарский гидроузел ввели в эксплуатацию в 1955 году. К реконструкции шлюзов приступили в 2021 году.

Руфия Кутляева