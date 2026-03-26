Из-за войны в Иране резко сократился турпоток на Кипр

Война в Персидском заливе приводит к росту числа отмененных туристических поездок и резкому падению количества новых бронирований на Кипре, а также в других странах, экономика которых в значительной мере зависит от туризма. Агентство Reuters приводит данные аналитической компании AirDNA, согласно которым доля ежедневных отмен бронирований на Кипре до начала конфликта была примерно 15%, а после его начала взлетела до 100%. К 21 марта этот показатель опустился до 45%.

Аналогичные данные привел Reuters гендиректор Кипрской ассоциации отельеров Христос Ангелидес. По его словам, в марте бронирования сократились почти на 40%. По мнению Николаса Аристоу, коммерческого директора Muskita Hotels, управляющей двумя дорогими отелями на Кипре, если к маю ситуация не изменится, у туристического направления «возникнут проблемы». Центральный банк Кипра уже снизил свой прогноз экономического роста на 2026 год с 3% до 2,7%, исходя из предположения, что конфликт на Ближнем Востоке продлится около двух месяцев. Бюджетные авиакомпании, включая EasyJet и Jet2, заявляют, что спрос на Кипр и Турцию снизился и сместился в сторону западных средиземноморских направлений, таких как Испания.

В Греции также наблюдается небольшой рост числа отмен бронирований. Крупнейший греческий авиаперевозчик Aegean Airlines сообщил о двузначном падении числа летних бронирований из Израиля и стран Персидского залива в Грецию. Греческая туристическая конфедерация SETE также сообщает о замедлении предварительных бронирований и снижении спроса со стороны крупнейших рынков Греции — Северной Европы и США.

Алена Миклашевская