В Самаре на мэрию подали в суд за отказ предоставлять участок ветерану войны

Мэрия Самары отказалась предоставлять земельный участок 94-летней местной жительнице — ветерану Великой Отечественной войны. В связи с этим прокуратура обратилась в суд и оспорила отказ чиновников. Об этом сообщает контрольный орган.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Проверка показала, что департамент градостроительства Самары незаконно отказал пожилой женщине в безвозмездном предоставлении земли в собственность. Основанием для этого стало несоответствие вида участка территориальной зоне его расположения.

В связи с этим прокуратура опротестовала решение мэрии в суде. Иск был удовлетворен, и ветерану бесплатно предоставили участок в пользование.

Георгий Портнов