«Родину, как свою жену, нужно любить»

27 марта Росгвардии исполнилось десять лет. С момента создания Управления Федеральной службы войск национальной гвардии России по Свердловской области им руководит генерал-майор полиции Константин Шуршин. В интервью «Ъ-Урал» он подвел итоги работы за десять лет, рассказал о том, насколько остро стоит кадровый вопрос, и объяснил, что происходит с изымаемым оружием.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Шуршин во время интервью

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Константин Шуршин во время интервью

— Войскам Росгвардии в марте исполняется 10 лет. С какими итогами подходит к юбилею региональное подразделение ведомства?

— Отвечая на поставленный вопрос в широком смысле слова, можем сказать, что Росгвардия, как силовое ведомство, было создано, прежде всего, для обеспечения государственной и общественной безопасности, защиты прав и свобод человека. Поэтому все задачи, которые выполняют наши бойцы, направлены на обеспечение безопасности. К примеру, вечером в пятницу или субботу, направляясь в ресторан, вы ведь не боитесь, чувствуете себя в безопасности. А почему? Потому что войска Росгвардии обеспечивают охрану порядка и готовы в любой момент выехать на вызов.

За прошедшие десять лет Росгвардия прошла полноценный путь становления. Мы с гордостью можем сказать, что Управление Росгвардии по Свердловской области занимает достойное место в структуре органов государственной власти региона. Этому предшествовала огромная работа, проделанная как на федеральном, так и на региональном уровне.

Если озвучить сухую статистику, то за прошедший год сотрудники спецподразделений Управления — ОМОН и СОБР — выполнили более 3,5 тыс. служебно-боевых задач, в том числе в зоне специальной военной операции (СВО). Наряды вневедомственной охраны осуществили более 28 тыс. выездов по сигналам «тревога», в подразделения ЛРР (лицензионно-разрешительная работа) поступило около 63 тыс. обращений о предоставлении государственных услуг. Может граждане и не видят всю колоссальную работу, которой занимается ведомство, но от этого она не умаляется.

Для более качественного выполнения задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным, была проведена реорганизация ведомства. Это и повысило мобильность наших подразделений.

Очевидно, что ни одно крупное и значимое спортивное либо публичное массовое мероприятие в регионе не прошло без нашего участия. Перед его проведением сотрудники ОМОН проводят инженерно-технические обследования объекта и прилегающей территории. Во время массовых мероприятий всегда дежурит резерв сотрудников спецподразделений. Наряды вневедомственной охраны несут службу круглосуточно по всем городам Свердловской области.

— Как именно оказывается силовая поддержка Росгвардии при задержании подозреваемых?

— Чаще всего наше ведомство усиливает сотрудников федеральных органов власти, проводящих оперативно-разыскные мероприятия и оперативно-профилактические мероприятия. Численность задействованных бойцов зависит от задач, которые нужно выполнить. От этого уже может возрастать группа захвата, группа огневой поддержки и группа применения специальных средств. С каждым годом число обращений к нам за силовой поддержкой растет.

— Политически-настроенным гражданам войска Росгвардии могли запомниться по задержаниям активистов во время протестных движений. В интернете часто писали об их жестокости. Что бы вы могли ответить на подобные высказывания?

— Когда инакомыслящие выходят на подобные мероприятия, то действует следующий принцип: бойцы воздействуют на нарушителей соразмерно оказываемому ими сопротивлению. В некоторых случаях могли быть и нападения на сотрудников, находящихся при исполнении служебных обязанностей. В структуре с четкой вертикалью власти все задачи и все решения принимаются согласно регламенту, малейшие нарушения которого всегда приводят к последствиям, в том числе к уголовной ответственности. Поэтому все решения мы принимаем консолидировано.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Шуршин во время интервью

— Сейчас во многих силовых структурах сказывается некомплект сотрудников: люди жалуются на маленькую зарплату, плохой моральный фон работы и постоянные переработки. Как обстоят дела с кадрами в Росгвардии?

— Вообще, текучесть кадров — нормальный процесс в любом рабочем коллективе, как в журналистском, к примеру. Здесь силовые структуры не являются исключением. Но, очень важно, что это — скорее омоложение коллектива. Почему так? Дело в специфике службы. Сотрудники, отслужившие 20 лет и более уходят на пенсию, а на их место приходят молодые люди возрастом до 30 лет. Важно, что многие бойцы полноценно служат до пенсии, чувствуя стабильность на государевой службе. Некоторым людям свойственно искать себя годами и не знать, чем им заняться, а здесь: тренировки, братский коллектив, четкое расписание. Уже после, если у сотрудника имелись какие-то таланты, он уходит и реализует себя в других сферах.

К примеру, в 2025 году с правом на пенсию было уволено около 130 человек, а принято на службу — практически 190. Что касается зарплаты у сотрудников, то она зависит от нескольких факторов: занимаемая должность, звание, выслуга лет, достижения в служебной деятельности.

Важно, что для сотрудников предусмотрен обязательный отпуск. Мы четко следим, чтобы он отдыхал. А то не отдохнувший боец — уже не боец, а утомленная единица.

Уровень укомплектованности создает для сотрудников более комфортные условия для прохождения службы. То же боевое братство. Все сотрудники имеют похожие взгляды и отношение к нашей стране. Родину, как свою жену, нужно любить. Они четко следуют этому правилу. Кроме того, будучи в спортзале, человек занимается вместе с сослуживцами и это вечная борьба: сегодня ты пожал 100 кг, а завтра уже 120. Четкость тренировок и действий позволяют укрепить стабильность. Выйдя на боевую тревогу, ты бежишь ногу в ногу с другими бойцами и знаешь, что не запнешься.

— По каким критериям отбираются сотрудники Росгвардии?

— Вправе поступить на службу люди не моложе 18 лет независимо от пола, расы, национальности, происхождения, места жительства, отношения к религии, убеждений. Важна физическая подготовка, чтобы человек мог выполнять возложенные на него обязанности. Опять же, для бухгалтера важны профессиональные знания, для инженера — профильное образование, для спецподразделений — физическая подготовка, крепкое тело и профильные навыки.

— Сколько всего отрядов в Управлении Росгвардии по региону? Чем они занимаются помимо задержаний?

— В состав Управления входит четыре спецподразделения, которые только за 2025 год выполнили более 3,5 тыс. служебно-боевых задач. Если говорить тезисно об их функционале, то это: охрана порядка, борьба с терроризмом и экстремизмом, участие в обеспечении режимов чрезвычайного и военного положения, помощь пограничным органам, обеспечение безопасности высших должных лиц субъектов РФ.

С целью безопасности граждан региона за 2025 год инженерно-технические подразделения выполнили более 2 тыс. задач по обследованию объектов. За это время обнаружено более 250 взрывоопасных предметов. Группы ОМОН уничтожили около 400 взрывных устройств и более 3,5 кг взрывчатых веществ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Константин Шуршин во время интервью

— На какие вызовы, в основном, приезжает Росгвардия?

— За прошлый год наряды вневедомственной охраны осуществили более 28 тыс. выездов по сигналам «тревога», в том числе 5,5 тыс. из них были по заявкам территориальных органов МВД. Всего ведомство пресекло более 2,5 тыс. правонарушений в отношении охраняемого имущества. Прямо на месте совершения противоправных действий задержано 4,5 тыс. лиц. В отношении них составлено более 2,5 тыс. протоколов об административных нарушениях и возбуждено 124 уголовных дела. Силами ведомства задержано 60 человек, находящихся в федеральном розыске.

— За 2025 год Росгвардия изъяла более 4 тыс. единиц оружия в Свердловской области. Почему так много?

— Постепенно усиливаются требования законодательства в области оборота оружия, а также владельцы допускают нарушения законов в области оборота и владения оружия.

— Какие виды оружия чаще всего изымаются?

— В основном, охотничье гладкоствольное и оружие ограниченного поражения (травматическое). Причинами тому являются чаще всего нарушения сроков продления разрешительных документов и несвоевременное прохождение медицинских обследований.

— Что потом происходит с изъятым оружием?

— После изъятия оружие помещается на хранение в органы внутренних дел, в срок не более 120 суток оно перемещается на склад хранения Росгвардии. Оружие могут передать в собственность РФ через год со дня его изъятия, а впоследствии утилизировать или передать государственным военизированным организациям.

— Какие планы у Управления Росгвардии по Свердловской области?

— Сделать все, чтобы жители Среднего Урала чувствовали себя в безопасности, а все, кто находится в командировках, — вернулись домой к родным и близким.

Артем Путилов