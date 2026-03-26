Путин заявил о планах России развивать технологические связи по линии БРИКС

Россия будет развивать технологическую кооперацию среди стран БРИКС, заявил президент Владимир Путин. Глава государства напомнил, что в феврале возник национальный комитет по вопросам делового сотрудничества по линии БРИКС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

«Я призываю коллег из российского бизнеса, членов РСПП (Российского союза промышленников и предпринимателей.—"Ъ") активно подключаться к работе комитета. Вместе готовить предложения по развитию экономических связей внутри БРИКС»,— сказал господин Путин на съезде союза.

По словам руководителя российской части Делового совета БРИКС Андрея Гурьева, созданный нацкомитет будет выполнять функции центра экспертизы. «По сути, это будет такой think tank... который будет создавать повестку для работы Делового совета БРИКС»,— пояснял господин Гурьев в комментарии ИС «Вести». Работа комитета сформирована по девяти трекам, среди них — инновации и промышленность, уточнял он. Комитет будут созывать в декабре, на Петербургском международном экономическом форуме, а также в преддверии встречи деловых советов.