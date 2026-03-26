Пермские тепловые сети приняли участие в штабной тренировке городских сил ГО и ЧС

Пермские тепловые сети Пермского филиала ПАО «Т Плюс» приняли участие в штабной тренировке сил гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Перми. Сотрудники энергокомпании продемонстрировали на ежегодном смотре готовность теплоэнергетиков к работе по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при опасных метеорологических явлениях.

«Теплоснабжение — важная часть системы жизнеобеспечения Перми. Именно поэтому энергетики всегда готовы на высоком уровне отрабатывать риски возникновения чрезвычайных ситуаций на теплосетевых объектах. Эти компетенции наши специалисты подтвердили и в ходе сегодняшней тренировки», — отметил заместитель главного инженера по эксплуатации Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Александр Ермакович.

Смотр городских сил ГО и ЧС прошёл в Дзержинском районе Перми. В ходе учений специалисты «Т Плюс» применяли специализированную технику — автомобили ремонтно-восстановительных бригад для оперативной доставки к местам проведения работ.

«Тепломобили» укомплектованы всем необходимым: наборы инструментов, газосварочный аппарат, электрогенератор, насос для откачки воды, ограждения и предупредительные знаки. Персонал использовал спецодежду и средства индивидуальной защиты: каски с подбородочными ремнями, рукавицы, страховочные тросы для спуска в тепловые камеры.

По итогам штабной тренировки подтверждена высокая готовность городских экстренных служб — городской спасательной службы, медицины катастроф, противопожарной службы, газовой службы, службы электроснабжения, а также Пермских тепловых сетей — к ликвидации последствий ЧС на объектах системы теплоснабжения.

О Пермском филиале «Т Плюс» Пермский филиал, работающий в составе Группы «Т Плюс», объединяет генерирующие и теплосетевые активы в шести городах Пермского края: Перми, Краснокамске, Березниках, Чайковском, Лысьве и Губахе, а также в посёлках Майский, Марковский и Прикамский. В состав филиала входит семь теплоэлектростанций: Березниковская ТЭЦ-2, Закамская ТЭЦ-5, Пермские ТЭЦ-6, ТЭЦ-9, ТЭЦ-13 и ТЭЦ-14, Чайковская ТЭЦ-18, и гидроэлектростанция Широковская ГЭС-7. Установленная электрическая мощность филиала – 1229,3 МВт, тепловая мощность – 5 281,336 Гкал/ч. О группе «Т Плюс» Группа «Т Плюс» работает в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Основные направления деятельности: генерация, энерготрейдинг, ритейл, энергосервис. «Т Плюс» обеспечивает стабильное и бесперебойное энергоснабжение в 16 регионах России. Количество клиентов (домохозяйств), получающих платёжные документы от ПАО «Т Плюс», – 7,2 млн. Количество юридических лиц, имеющих договор ресурсоснабжения, – 188 тысяч. В зонах обслуживания «Т Плюс» проживает более 16 млн человек. Под управлением Группы «Т Плюс» находятся 53 электростанции, 504 котельные и более 22 000 километров тепловых сетей. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 14,2 ГВт, тепловая мощность – 51,4 тыс. Гкал/ч.

ПАО «Т плюс»