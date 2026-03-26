В России более 60% выпускников после девятого класса поступают в колледжи

В учреждения среднего профессионального образования поступают 62,5% выпускников девятых классов и около 12% выпускников-одиннадцатиклассников. Об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Министр просвещения России Сергей Кравцов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Министр просвещения России Сергей Кравцов

«И сегодня число обучающихся в колледжах достигло количества обучающихся в период РСФСР. Тогда было 4 млн, сегодня 3 млн 900 тысяч», — сообщил глава ведомства (цитата по ТАСС).

Господин Кравцов отметил, что в отдельных колледжах конкурс достигает беспрецедентных показателей — 18 человек на место. По его словам, это свидетельствует о высоком спросе на рабочие профессии.

Сергей Кравцов отметил, что система развивается и активно готовит специалистов под конкретные запросы производства. «Без рабочих специальностей не может развиваться экономика»,— подчеркнул министр.

24 марта мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что число бюджетных мест в колледжах столицы увеличат в этом году на 10 тыс. В результате их общее число достигнет 47 тыс. За последние шесть лет число студентов колледжей в Москве удвоилось, а за последние два–три года увеличилось почти на 50%.