Отменено УДО бывшего замглавы самарской Росгвардии Дмитрия Сазонова

Самарский областной суд отменил решение об условно-досрочном освобождении бывшего заместителя начальника регионального управления Росгвардии Дмитрия Сазонова. Постановление вынесено 26 марта, сообщается на сайте суда.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Дмитрий Сазонов был осужден в феврале 2020 года. Его признали виновным в мошенничестве и получении взяток (ч. 4 ст. 159, ч. 6 ст. 290 УК РФ). Как установили правоохранительные органы, экс-силовик получал незаконное вознаграждение от участников организованной преступной группы «Законовские», а также от владельцев фотостудий, работавших в родильных домах Самары.

Приговором Ленинского районного суда ему назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере более 211 млн руб. В 2024 году неотбытая часть наказания была заменена осужденному на принудительные работы.

В январе 2026 года Куйбышевский районный суд Самары удовлетворил ходатайство Дмитрия Сазонова об условно-досрочном освобождении. Прокуратура оспорила это решение, и областной суд согласился с доводами надзорного ведомства, отменив постановление районного суда.

Георгий Портнов