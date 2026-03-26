В Москве суд снял арест с 32 млрд рублей на счетах ПАО «ЮГК»

Московский городской суд снял арест с 32 млрд руб. на счетах ПАО «Южуралзолото группа компаний». Решение принято на заседании 24 марта. Информация об этом размещена в Центре раскрытия корпоративной информации.

«Постановление судебного пристава-исполнителя УИОИП от 25 марта 2026 года об отмене мер принудительного исполнения вынесено на основании определения Московского городского суда от 24 марта 2026-го»,— сказано в документе.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», счета ПАО «ЮГК» были арестованы 17 марта. Московский городской суд обязал компанию перечислить на свой депозитный счет всю нераспределенную прибыль. Из-за ареста счетов «Южуралзолото» приняло решение выплатить владельцам облигаций доход напрямую на банковский счет.

Ольга Воробьева