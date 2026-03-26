В Ленобласти снова объявлена опасность БПЛА

В Ленинградской области во второй раз за минувшие сутки введен режим опасности атаки беспилотных летательных аппаратов. Соответствующее предупреждение опубликовал в своём Telegram-канале губернатор региона Александр Дрозденко.

«Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области. Возможно понижение скорости мобильного интернета», — сообщил глава региона.

Атаки беспилотников в небе региона длятся четвертые сутки подряд, в результате атак возникли пожары в портах Приморск и Усть-Луга, также было повреждено здание в Выборге