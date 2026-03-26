В мае текущего года начнут курсировать электропоезда между Сызранью и Тольятти

В мае текущего года возобновится пригородное железнодорожное сообщение между Сызранью и станцией Жигулевское море в Тольятти. Об этом сообщил СМИ заместитель начальника Куйбышевской железной дороги — начальник службы пассажирских перевозок Алексей Ситников.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

На маршруте будут ежедневно курсировать две пары электропоездов. Они будут останавливаться на станциях и платформах: Могутовая, Жигулевск, Пионерская, Мичуринская, Отвага, 52 км (Междуреченск), Новосызранский.

Время в пути составит 2 часа. На данном направлении электрички не ходили более 15 лет.

Андрей Сазонов