Умерла одна из старейших обитательниц нижегородского зоопарка «Лимпопо»

Не стало одной из старейших обитательниц нижегородского зоопарка «Лимпопо» — зубра по имени Муза, сообщили в учреждении. Ей было 20 лет.

Зубр Муза

Фото: зоопарк «Лимпопо» Зубр Муза

Музу привезли в «Лимпопо» в 2006 году из Липецка. Несколько раз она становилась мамой, последний ее детеныш родился в 2021 году, в год Быка.

«Мы уверены, что Муза прожила в "Лимпопо" долгую, а главное счастливую жизнь. Свою старость она встретила в заботе и любви, в окружении своей дочки Марты, ее друга Ярика и внука Грома. Спи спокойно, наша Муза», — говорится в сообщении.

Елена Ковалева