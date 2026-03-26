В Краснодаре ответчик по иску Генпрокуратуры сложил полномочия депутата заксобрания

Депутат законодательного собрания Краснодарского края Александр Карпенко («Единая Россия») попросил досрочно прекратить его полномочия, сообщил председатель заксобрания Юрий Бурлачко. По его словам, в письменном заявлении депутат указал причину — «непринятие им мер к предотвращению и урегулированию конфликта интересов».

Господин Карпенко — один из ответчиков по иску Генпрокуратуры об обращении в доход РФ имущества бывшего депутата Госдумы Анатолия Вороновского и его доверенных лиц из-за нарушения антикоррупционных норм. Иск Генпрокуратуры был удовлетворен Центральным райсудом Сочи 19 февраля. В казну отошли активы ответчиков, в том числе Александра Карпенко, общей стоимостью 23,3 млрд руб.

Суд согласился с доводами надзора о том, что в Краснодарском крае с 2015 года существовала коррупционная схема при распределении государственных контрактов на ремонт и строительство дорог. Одним из существенных элементов схемы была ассоциация «Региональное отраслевое объединение работодателей “Союз дорожников Кубани”», которую ранее возглавлял Александр Карпенко. Участник рынка мог претендовать на получение госконтракта, только если он был членом «Союза дорожников Кубани».

Анна Перова, Краснодар