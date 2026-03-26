Сельсоветы Башкирии лидируют по размеру уплаченного туристического налога

На первом месте в Башкирии по размеру уплаченного в прошлом году туристического налога находится Ташбулатовский сельсовет Абзелиловского района. На него приходится 34% от общей суммы поступившего в республике туристического налога, сообщает «РБК-Уфа» со ссылкой на руководителя управления Федеральной налоговой службы по Башкирии Андрея Агапова.

На втором месте — Абзаковский сельсовет Белорецкого района, где гостиницы и отели заплатили 12% от общей суммы туристического налога. Третье место разделили Ассинский сельсовет Белорецкого района и Янгантауский сельсовет Салаватского района, от которых поступило 10% налогов.

По данным издания, в 2025 году 246 налогоплательщиков заплатили в местные бюджеты 69,9 млн руб. туристического налога. При этом 23 налогоплательщика на 1 марта 2026 года задолжали бюджету 256 тыс. руб.

Из 246 муниципалитетов, которые ввели туристический налог на 1 марта 2025 года, 77 до 1 декабря того же года отменили его, отметила ФНС. С 1 января 2026 года его ввели в 13 муниципалитетах.

Туристический налог платят организации и предприниматели, предоставляющие места временного проживания физлицам. В 2025 году ставка налога составляла 1% от стоимости размещения, но не менее 100 руб. в сутки. Она поэтапно вырастет к 5% в 2029 году.

