Ипотека пустилась в тяжкие

В феврале российские банки выдали ипотечных кредитов жителям Сибири на сумму 24,3 млрд руб., что на треть ниже, чем в январе этого года. Выдача льготной ипотеки обвалилась на 61% в сравнении с предыдущим месяцем. Охлаждение произошло на фоне ужесточения правил семейной ипотеки, отмечают эксперты. Предпосылок для последующего роста в этом сегменте кредитования нет, уверены аналитики.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По итогам февраля 2026 года банки выдали жителям Сибири 7,4 тыс. ипотечных кредитов на 24,3 млрд руб. Это меньше на 18% в количественном и на 37% в денежном выражении, чем в предыдущем месяце, подсчитали аналитики Объединенного кредитного бюро (ОКБ). При этом в годовом отношении количество выдач жилищных кредитов в целом по округу выросло на 32%, объем — на 20%. В феврале прошлого года было выдано 5,6 тыс. ипотечных кредитов на 20,1 млрд руб.

Средний размер ипотечного кредита за месяц — с января по февраль текущего года — снизился на 23%: с 4,24 млн руб. до 3,26 млн руб. Средний срок стал короче на 49 месяцев — до 228 месяцев (19 лет). В январе этого года он составлял 277 месяцев (23 года и один месяц).

Основной причиной сокращения спроса на ипотеку эксперты называют снижение выдач льготных жилищных кредитов после ажиотажного спроса, наблюдавшегося на рынке в преддверии ужесточения условий по госпрограмме с 1 февраля 2026 года.

Так, в Сибири льготной ипотеки суммарно выдано на 61% меньше в сравнении с предыдущим месяцем, количество сократилось на 60%. В годовом отношении объем выдач снизился на 27%, количество — на 29%, следует из данных ОКБ.

«Январь 2026 года ознаменовался последним всплеском спроса на льготную ипотеку по старым условиям.

Однако уже февраль 2026 года отчетливо отразил изменения в программах с государственной поддержкой. Можно констатировать, что с февраля начался новый этап в развитии льготной ипотеки, характеризующийся существенными отличиями от предыдущих периодов»,— комментирует директор по риск-менеджмент методологии и дата-аналитике ОКБ Николай Филиппов.

Всего за месяц (февраль к январю) доля программ с государственной поддержкой в структуре ипотечных сделок Сибири снизилась с 61% до 30%.

Вместе с тем, аналитики «Авито Недвижимости» отмечают, что жители Сибири при покупке жилья в новостройках реже, чем в среднем по России, используют накопленные средства. «Ипотека на протяжении последних лет являлась основной движущей силой первичного рынка. В феврале 2026 года на фоне изменения условий мы видим коррекцию: доля ипотеки и ипотечных сделок в абсолютах снижается»,— рассказала руководитель аналитического центра «Авито Недвижимости» Ольга Клещеева.

Снижение активности в сегменте жилищного кредитования аналитики Frank RG также объясняют высокой ключевой ставкой, которая вынуждает потребителей откладывать покупку жилья.

Вместе с тем жилье дорожает быстрее, чем растут зарплаты заемщиков, подчеркивают в компании.

В таком контексте прогноз на 2026 год представляется достаточно пессимистичным, отмечает Николай Филиппов. По его словам, предпосылок для позитивной динамики в 2026 году пока нет.

Лолита Белова