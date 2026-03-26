В отношении трех таксистов, занимавшихся незаконными перевозками на территории Международного аэропорта Казани, возбудили уголовные дела. Им предъявили обвинения в хулиганстве и применении насилия в отношении сотрудников полиции, сообщила пресс-служба МСУТ СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани троим таксистам предъявили обвинения за нападение на полицейских

Фото: Пресс-служба Центрального МСУТ СКР

По версии следствия, 23 марта на парковке аэропорта обвиняемые в ходе ссоры применили насилие к другому таксисту и оказали сопротивление сотрудникам транспортной полиции, которые пытались их остановить.

Действия фигурантов квалифицированы по статьям о хулиганстве и применении насилия в отношении представителя власти. Обвиняемых заключили под стражу.

Анна Кайдалова