Силовики провели оперативное мероприятие в квартире пермского медиаменеджера

Сегодня сотрудники ФСБ изъяли технику в квартире медиаменеджера, автора проекта «КомиссарЪ» Василия Кучумова. Об этом господин Кучумов сообщил в своем телеграм-канале.

По его словам, основанием для этого стала проверка возможного нарушения законодательства в опубликованных материалах. Работа проекта пока приостановлена.

По данным «Ъ-Прикамье», в жилище Василия Кучумова было проведено мероприятие «Обследование помещений» в рамках закона «Об оперативно-разыскной деятельности. Мероприятие проводилось по судебному решению.