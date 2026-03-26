Зерно консолидации

Российский рынок слияний и поглощений (M&A) в 2026 году окончательно перешел в фазу прагматичного укрупнения. Пока федеральная статистика фиксирует общую сумму сделок на уровне 27,7 млрд долларов, агропромышленный комплекс Башкирии превращается в полигон для отработки сложных стратегий интеграции, предлагая инвесторам не просто «землю в гектарах», а возможность выстроить вертикальные цепочки с высокой добавленной стоимостью. Интерес к местным активам перестал быть стихийным: на смену эмоциональным покупкам пришел жесткий расчет, где маржинальность переработки ценится выше объема сырьевой базы. Об особенностях рынка М&А в республике мы поговорили с инвестиционным экспертом Ильей Левиным.



— Давайте поговорим о векторе на переработку. Как сегодня формируется инвестиционный профиль башкирского АПК и кто выступает главными покупателями?

— Инвестиционный профиль башкирского АПК формируется на стыке традиционного животноводства и агрессивного развития пищевой индустрии. Республика удерживает статус одного из лидеров по поголовью крупного рогатого скота и производству молока, что автоматически делает ее приоритетной целью для федеральных холдингов. Приход крупных игроков в регион стимулирует и наличие готовой площадки в лице ОЭЗ «Алга», которая позволяет существенно снизить издержки на старте. При этом в отрасль активно заходят непрофильные инвесторы, рассматривающие аграрные проекты как способ «припарковать» капитал в понятный и защищенный от скачков спроса сектор.

— Какова сейчас цена «входного билета» на этот рынок и как распределяется география спроса?

— Если средний чек за локальное предприятие или молочную ферму колебался в пределах $15–20 млн, то за право обладания крупными земельными банками или мощностями замкнутого цикла инвесторы были готовы выкладывать свыше $100 млн. Активность традиционно концентрировалась в районах с коротким логистическим плечом — центральных и западных частях республики. Примечательно, что покупатели стали гораздо требовательнее к «цифре»: объекты с низким уровнем автоматизации сегодня торгуются с серьезным дисконтом, тогда как технологичные фермы уходят с рынка практически мгновенно.

— Хватает ли отрасли ресурсов для такого технологического рывка?

— Этот процесс существенным образом стимулируется государством. Республика заложила в бюджет 2026 года 860 млн рублей на компенсацию затрат по техническому перевооружению, позволяя инвесторам возвращать до половины стоимости оборудования. Малый бизнес в этой системе координат получил свои 440 млн рублей через единую программу поддержки, которая теперь включает и субсидии на услуги машинно-технологических станций. Решая проблему кадрового голода, Башкортостан направил 75 млн рублей предприятиям АПК на обучение и повышение квалификации специалистов, что в среднесрочной перспективе повысит кадровый потенциал региональных сельхозактивов.

— Как изменились подходы в оценке активов и финансировании сделок?

— Сегодняшний due diligence — это не только проверка чистоты прав на землю, но и оценка налоговых перспектив, которые находят отражение в оценке. Возможность применения инвестиционного налогового вычета сроком до десяти периодов для проектов свыше 5 млрд рублей делает Башкортостан конкурентоспособным на фоне соседей по ПФО. Рациональный подход отражается и в структуре финансирования: инвесторы стараются максимально эффективно комбинировать собственные средства с льготными кредитами — общий лимит на субсидирование процентных ставок по кредитам аграриев в федеральном бюджете 2026 года достиг 123 млрд рублей.

— Мы много говорим о цифрах, но какую роль в эпоху крупных слияний играет человеческий фактор?

— Успех любой сделки в конечном счете упирается в качество управления и психологическую устойчивость команды в переходный период. В реальной жизни практически любая крупная сделка в какой-то момент неизбежно становится стрессовой, превращаясь из размеренного инвестиционного анализа в изматывающий марафон переговоров.

Внутри каждой стороны сделки одновременно взаимодействуют разные группы — от юристов и финансистов до риск-менеджмента и профильных бизнес-подразделений, что требует от лидера переговорной команды филигранной работы на нескольких уровнях. Его стратегическая задача заключается в том, чтобы еще «на берегу» прочертить «красные линии», определив четкие границы допустимых компромиссов, и согласовать их с топ-менеджментом. Когда эти рамки зафиксированы заранее, тактика может оставаться гибкой, но без четко сформулированных стратегических границ даже самая опытная команда под давлением другой стороны рискует скатиться в ситуативные, часто ошибочные решения.

— В чем конкретно выражается эта междисциплинарность на практике?

— С одной стороны, необходима глубокая экспертиза в корпоративных финансах — оценке компаний, инвестиционном анализе, структурировании сделок. С другой — важно хорошо понимать юридическую логику контрактов, потому что именно договор определяет, как стороны будут действовать в различных сценариях.

На практике переговоры часто начинаются с относительно короткого документа — term sheet, где фиксируются ключевые договоренности сторон. Уже на его основе юристы готовят детальные юридические соглашения. Поэтому очень важно уметь формулировать условия сделки максимально четко и структурированно. Хороший контракт во многом напоминает программирование — он должен давать однозначный ответ на вопрос «что произойдет, если…».

— Как управлять процессом в условиях постоянных перегрузок, чтобы сделка оказалась успешной в долгосрочной перспективе?

— Эффективность работы в режиме постоянных перегрузок напрямую зависит от качества управления командой. В условиях высокой неопределенности, которая сегодня характерна, в том числе, и для аграрного сектора, руководителю крайне важно сохранять ресурс для принятия взвешенных решений, делегируя максимальное количество задач и внедряя систему двойной внутренней проверки. Когда каждый расчет или документ проходит через независимый фильтр минимум двух специалистов, риск критической ошибки существенно снижается. Результат работы M&A команды всегда нагляден: если сделка дошла до закрытия, значит, команде удалось добиться успеха. Впрочем, как показывает практика, на длинном горизонте не все сделки оказываются эффективными.

Среди ключевых факторов, способных нивелировать ожидаемую синергию, участники рынка традиционно выделяют излишне оптимистичные допущения в финансовых моделях, сложности с операционной интеграцией приобретенных активов, а также общую волатильность макроэкономической конъюнктуры. Практика показывает, что в долгосрочной перспективе выигрывают не самые жесткие переговорщики, а те, кто способен гасить эмоции, сохранять ясность мышления и видеть ситуацию целиком. Именно эта способность позволяет находить решения, которые оказываются приемлемыми для всех участников сделки.

Беседовал Идель Гумеров