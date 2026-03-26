Из Самарской области в Казахстан отгрузили 20 тонн семян суданской травы
В среду, 25 марта, из Самарской области в Республику Казахстан вывезли 20 тонн семян суданской травы. Об этом сообщает управление Россельхознадзора по Саратовской, Самарской и Пензенской областям.
С начала 2026 года с территории Самарской области отгрузили около 37 тонн семенного материала сельскохозяйственных культур. Отсутствие карантинных организмов в семенном материале подтверждено протоколами лабораторных испытаний Самарского филиала ФГБУ «ВНИИЗЖ».