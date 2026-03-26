Новой улице в Уфе присвоили имя народного поэта Башкирии, заслуженного работника культуры России и Башкирии Факии Тугузбаевой, сообщает пресс-служба горсовета. Улица длиной 800 м находится в квартале, ограниченном Затонским и Алексеевским шоссе, Природной улицей и городскими лесами.

Ранее на сайте администрации прошло голосование. Инициативу поддержали 85% голосовавших.

Факия Тугузбаева родилась в 1950 году в Буздякском районе Башкирии. Окончила филологический факультет Башкирского государственного университета. Работала в республиканских изданиях, в том числе в журналах «Пионер» и «Акбузат», где на протяжении 20 лет была главным редактором.

Госпожа Тугузбаева писала стихи, прозу, произведения для детей и статьи о духовных ценностях, исторической памяти и современности. Скончалась в Уфе 19 марта 2021 года.

Майя Иванова