Экс-председатель городской думы Самары хочет стать депутатом губернской думы

Депутат самарской городской думы Алексей Дегтев подал документы для участия в предварительном голосовании партии «Единая Россия». Об этом сообщает региональное отделение партии.

Бывший председатель городской думы Самары Алексей Дегтев

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Бывший председатель городской думы Самары Алексей Дегтев

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

«Парламентарий намерен представлять интересы жителей областной столицы в Самарской губернской думе по избирательному округу №3»,— говорится в сообщении.

С 1990 по 2018 год Алексей Дегтев работал директором самарской школы №58. С 2010 по 2015 год он был депутатом Самарской городской думы, а в 2018 — 2025 годы — председателем городского парламента.

Кроме Алексея Дегтева на участие в праймериз «Единой России» подали документы член региональной Общественной палаты и председатель Совета отцов при Уполномоченном по правам ребенка в Самарской области Константин Доладов, депутат Госдумы от Самарской области Виктор Казаков и зампредседателя Самарской губернской думы Александр Милеев. О подаче заявки на участие в предварительном голосовании «ЕР» сообщил и врио заместителя губернатора Самарской области Александр Фетисов.

В единый день голосования 20 сентября 2026 года пройдут выборы депутатов Государственной думы и Самарской губернской думы.

Георгий Портнов