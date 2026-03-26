Подведены итоги диптех-трека «Акселератора Газпромбанка»

Газпромбанк подвел итоги первого конкурса наукоемких технологических проектов, проходившего в рамках акселерационной программы. «Акселератор Газпромбанк.Тех» был запущен банком совместно с Фондом «Сколково» 26 августа 2025 года по трем направлениям: финтех, диптех и наука. В общей сложности в воронку конкурса диптех вошло 162 проекта из 31 региона Российской Федерации с запросом инвестиций в размере 20,5 млрд руб.

Фото: АО «Газпромбанк» Заместитель председателя правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс

В ходе заключительного этапа конкурса 15 команд, дошедших до финала, получили возможность очно представить свои разработки членам жюри и экспертному сообществу — фондам и инвестиционным партнерам банка.

Проекты конкурсантов относятся к пяти приоритетным для банка технологическим программам, таким как новые материалы и химия; экономика данных и цифровая трансформация; новые технологии сбережения здоровья; технологическое обеспечение биоэкономики; средства производства и автоматизации.

Во вступительном слове к открытию конкурса заместитель председателя правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс отметил: «Для достижения технологического лидерства необходима системная связка науки, капитала и индустрии. Задача Газпромбанка — помогать перспективным командам проходить путь от знания и инженерной компетенции к реальным производственным цепочкам, востребованным решениям и новым рынкам. Мы видим в этом важный вклад в формирование технологического суверенитета страны».

По итогам питч-сессий члены жюри выбрали наиболее перспективные проекты для дальнейшей проработки, и их команды продолжат взаимодействие с потенциальными инвесторами в целях потенциального сотрудничества и привлечения финансирования.

Среди финалистов конкурса:

разработчик промышленных лазерных комплексов для термоупрочнения деталей и повышения ресурса оборудования;

проект по разработке инновационных антикоррозийных и противообрастающих покрытий для промышленного применения;

проект по разработке и производству анализаторов, способных в режиме реального времени определять элементный состав сырья и материалов на основе метода меченых нейтронов;

проект по комплексной автоматизации буровзрывных работ для предприятий горнорудной отрасли;

проект, в рамках которого разрабатывается отечественное ПО для мониторинга процессов строительства, логистики и производств на базе компьютерного зрения и анализа данных;

Приз зрительских симпатий получил проект по производству беспроводных эндоскопических камер, применяемых в медицине.