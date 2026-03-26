США и Грузия наметили перезагрузку

Правящая в Грузии партия «Грузинская мечта» (ГМ) пытается наладить с Вашингтоном отношения «с чистого листа». Эти усилия встречают понимание в администрации президента Дональда Трампа, о чем свидетельствует трехдневный визит в Грузию высокопоставленного представителя Госдепартамента США Питера Андреоли. В Вашингтоне сейчас интересуются Грузией, в частности, из-за ее географической близости к Ирану.

Заместитель руководителя Бюро по делам Европы и Евразии Госдепартамента США Питер Андреоли прибыл в Грузию в минувший понедельник, 23 марта. Формально — для участия в мероприятиях по случаю очередной годовщины установления дипломатических отношений между странами 24 марта 1992 года. «В тот день была заложена основа партнерства и сотрудничества на многие десятилетия»,— заявило посольство США в Тбилиси, анонсируя визит дипломата.

Судя по интенсивности встреч и переговоров в Тбилиси, миссия Питера Андреоли вышла далеко за рамки участия в протокольных мероприятиях.

В течение трех дней американский дипломат провел встречи с главой МИДа Макой Бочоришвили и министром экономики Мариам Квривишвили, бизнесменами, а также с представителями оппозиции и наиболее влиятельных НКО, выступающих за отставку правительства и назначение новых выборов.

Стороны условились, что по итогам переговоров пресс-конференции и брифинги устраиваться не будут. Более того, журналистам запретили снимать мероприятия на камеру.

Но суть обсуждений раскрыл премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая на проправительственном телеканале «Имеди»: «Мы сохраняем коммуникацию с руководством США, и это вселяет оптимизм по поводу возобновления отношений с чистого листа». Господин Кобахидзе подчеркнул, что в основе этого процесса должна лежать «конкретная “дорожная карта”», которая «предусмотрит баланс интересов двух стран и не останется на бумаге», как это произошло «во время правления администрации (Джо.— “Ъ”) Байдена». Прежнюю администрацию США господин Кобахидзе обвинил в том, что она «устраивала в Грузии революцию».

То, что грузино-американское партнерство до сих пор «существовало лишь на бумаге», подтвердил и председатель парламента Шалва Папуашвили. Комментируя визит американского дипломата, он подчеркнул, что Грузия «готова к настоящему партнерству».

Приводя пример такого партнерства из прошлого, политик напомнил, что грузинский воинский контингент в Ираке и Афганистане «был третьим по численности после контингентов США и Великобритании».

На отношения между США и Грузией в последние годы существенно влияла внутриполитическая обстановка в кавказской стране. В 2022–2024 годах, когда контролируемый ГМ парламент Грузии принял закон против иностранных агентов, в нескольких городах начались массовые акции протеста и аресты активистов. После этого Вашингтон ввел финансовые и визовые санкции против грузинских судей, высокопоставленных силовиков и проправительственных бизнесменов. Более того, под санкции попал основатель и почетный председатель правящей партии Бидзина Иванишвили.

В 2024 году Белый дом заявил о прекращении участия Вашингтона в Хартии стратегического партнерства между Грузией и США, которая была оформлена после пятидневной войны 2008 года.

Премьер Кобахидзе тогда сказал, что администрация Байдена «действует под диктовку американского “глубинного государства”».

После избрания Дональда Трампа президентом США лидеры ГМ стали продвигать новый тезис: улучшение грузино-американских отношений зависит от того, «сможет ли президент Трамп победить “глубинное государство”», которое «постоянно пытается дестабилизировать обстановку в Грузии» и «поощряет деятельность радикальной оппозиции, в том числе неправительственных организаций».

В мае прошлого года грузинские власти попытались завязать диалог с администрацией Трампа. Премьер-министр Кобахидзе направил письмо президенту и вице-президенту США Джей Ди Вэнсу с предложением разработки «“дорожной карты” восстановления отношений и стратегического партнерства», но послание осталось без ответа.

Прозвучало лишь заявление тогдашнего американского посла в Тбилиси Робин Данниган, что тональность письма господина Кобахидзе «вызвала возмущение в Вашингтоне». Глава грузинского кабинета министров объяснил комментарий посла Данниган тем, что она «назначена прежней администрацией». Вскоре Робин Данниган покинула Грузию, и с тех пор у США нет посла в Тбилиси — с 16 июля 2025 года обязанности главы диппредставительства выполняет заместитель посла Алан Персел.

Администрация президента Трампа все это время направляла властям Грузии противоречивые сигналы.

С одной стороны, в феврале глава Службы государственной безопасности Мамука Мдинарадзе провел в Вашингтоне, как утверждалось в заявлении службы, «переговоры на очень высоком уровне». А на днях первую леди Грузии Тамару Багратиони, супругу президента Михаила Кавелашвили, первая леди США Мелания Трамп пригласила в Вашингтон для участия в международной конференции «Вместе за лучшее будущее».

С другой стороны, в это же время стало известно об ужесточении правил получения американской визы гражданами Грузии: с 2 апреля им придется предварительно вносить визовый залог в размере до $15 тыс. Деньги будут возвращаться, только если заявители «своевременно покинут территорию США».

Именно на основании этого бывший министр обороны Тинатин Хидашели, один из лидеров оппозиции, сочла иллюзорными попытки ГМ улучшить отношения с администрацией Трампа. «Дело не только в визах, дело в падении рейтинга и престижа Грузии до низшего уровня»,— заявила она.

Многие грузинские эксперты не исключают налаживания грузино-американских отношений на основе прагматичных интересов администрации Трампа и с учетом нынешней региональной ситуации. «Грузия географически находится близко к Ирану»,— напомнил “Ъ” аналитик ресурса Nation.ge Давид Авалишвили.

По его убеждению, у США сейчас и в среднесрочной перспективе «не будет большего приоритета, чем создание на Южном Кавказе конфигурации, исключающей экономическое и политическое вовлечение либо усиление влияния Ирана в любой форме». Некоторые американские сенаторы, например Джо Вильсон, в последнее время упрекали ГМ в «чрезмерной близости» к Тегерану, а также к Пекину.

По данным источников “Ъ”, во время встреч с представителями НКО и оппозиции Питер Андреоли намекал на некие «компромиссы» между властями Грузии и оппозиционерами при посредничестве Вашингтона.

В частности, якобы речь шла о перспективе освобождения оппозиционных лидеров и активистов, как это произошло недавно в Белоруссии.

О возможности «белорусского варианта» неоднократно писал в соцсетях третий президент Грузии Михаил Саакашвили, отбывающий в грузинской тюрьме срок за злоупотребление служебными полномочиями.

Как заявил уже после визита господина Андреоли основатель оппозиционной коалиции «За перемены» Ника Гварамия, оппозиция «не намерена торговаться с властями судьбой заключенных». Субстантивные переговоры с ГМ, по его словам, возможны только на тему «отставки правительства и назначения новых выборов».

Георгий Двали, Тбилиси