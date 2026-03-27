Игры, в которые играют бренды
Как производители роскоши организуют наш досуг
По данным Google Trends, с начала 2026 года старые «аналоговые» хобби демонстрируют небывалый всплеск интереса у молодого поколения. Уставшие от бесконечного потока новостей, мелькания картинок и рилсов, миллениалы и Gen Z сознательно отворачиваются от экранов гаджетов, предпочитая нецифровые активности. Среди них: бумажные книги и живопись, гончарный круг и вышивка. И, конечно, настольные игры. Производители товаров роскоши с удовольствием поддерживают эти неторопливые увлечения, предлагая премиальные версии настольной классики: элитные шахматы из ценных пород дерева, кости для маджонга, вырезанные и расписанные вручную, наборы дженги в кофрах из сафьяновой кожи. Изготовленные вручную, эти коллекционные артефакты украсят интерьер и свободное время в компании друзей — разумеется невиртуальных.