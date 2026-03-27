Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Игры, в которые играют бренды

Как производители роскоши организуют наш досуг

По данным Google Trends, с начала 2026 года старые «аналоговые» хобби демонстрируют небывалый всплеск интереса у молодого поколения. Уставшие от бесконечного потока новостей, мелькания картинок и рилсов, миллениалы и Gen Z сознательно отворачиваются от экранов гаджетов, предпочитая нецифровые активности. Среди них: бумажные книги и живопись, гончарный круг и вышивка. И, конечно, настольные игры. Производители товаров роскоши с удовольствием поддерживают эти неторопливые увлечения, предлагая премиальные версии настольной классики: элитные шахматы из ценных пород дерева, кости для маджонга, вырезанные и расписанные вручную, наборы дженги в кофрах из сафьяновой кожи. Изготовленные вручную, эти коллекционные артефакты украсят интерьер и свободное время в компании друзей — разумеется невиртуальных.

Предыдущая фотография
Набор для игры в дженгу с блоками из орехового дерева в футляре из кожи intrecciato, Bottega Veneta

Набор для игры в дженгу с блоками из орехового дерева в футляре из кожи intrecciato, Bottega Veneta

Фото: Bottega Veneta

Набор для игры в маджонг с фишками из акриловой смолы в футляре из кожи Saffiano, Prada

Набор для игры в маджонг с фишками из акриловой смолы в футляре из кожи Saffiano, Prada

Фото: Prada

Набор для игры в маджонг из древесины ореха, Brunelli Cucinelli

Набор для игры в маджонг из древесины ореха, Brunelli Cucinelli

Фото: Brunelli Cucinelli

Набор Hermes Helios Mahjong Set из древесины палисандра и телячьей кожи, Hermes

Набор Hermes Helios Mahjong Set из древесины палисандра и телячьей кожи, Hermes

Фото: Hermes

Набор Vanity Mahjong Set в сундуке из канвы с монограммами, Louis Vuitton

Набор Vanity Mahjong Set в сундуке из канвы с монограммами, Louis Vuitton

Фото: Louis Vuitton

Набор Mahjong Attach в кейсе из анодированного рифленого алюминия, Rimowa

Набор Mahjong Attach в кейсе из анодированного рифленого алюминия, Rimowa

Фото: Rimowa

Набор для игры в маджонг из стерлингового серебра, древесины американского ореха и кожи, Tiffany &amp; Co.

Набор для игры в маджонг из стерлингового серебра, древесины американского ореха и кожи, Tiffany & Co.

Фото: Tiffany & Co.

Набор 888 Mahjong Game Gift Set из вишневого дерева и кожи, Ralph Lauren

Набор 888 Mahjong Game Gift Set из вишневого дерева и кожи, Ralph Lauren

Фото: Ralph Lauren

Набор для карточной игры Uno, Miu Miu

Набор для карточной игры Uno, Miu Miu

Фото: Miu Miu

Набор для игры в «Монополию», Balenciaga x Monopoly

Набор для игры в «Монополию», Balenciaga x Monopoly

Фото: Balenciaga x Monopoly

Набор для игры в шахматы Battlefield MK1, Jason Wilbur

Набор для игры в шахматы Battlefield MK1, Jason Wilbur

Фото: Jason Wilbur

Следующая фотография
1 / 11

Набор для игры в дженгу с блоками из орехового дерева в футляре из кожи intrecciato, Bottega Veneta

Фото: Bottega Veneta

Набор для игры в маджонг с фишками из акриловой смолы в футляре из кожи Saffiano, Prada

Фото: Prada

Набор для игры в маджонг из древесины ореха, Brunelli Cucinelli

Фото: Brunelli Cucinelli

Набор Hermes Helios Mahjong Set из древесины палисандра и телячьей кожи, Hermes

Фото: Hermes

Набор Vanity Mahjong Set в сундуке из канвы с монограммами, Louis Vuitton

Фото: Louis Vuitton

Набор Mahjong Attach в кейсе из анодированного рифленого алюминия, Rimowa

Фото: Rimowa

Набор для игры в маджонг из стерлингового серебра, древесины американского ореха и кожи, Tiffany & Co.

Фото: Tiffany & Co.

Набор 888 Mahjong Game Gift Set из вишневого дерева и кожи, Ralph Lauren

Фото: Ralph Lauren

Набор для карточной игры Uno, Miu Miu

Фото: Miu Miu

Набор для игры в «Монополию», Balenciaga x Monopoly

Фото: Balenciaga x Monopoly

Набор для игры в шахматы Battlefield MK1, Jason Wilbur

Фото: Jason Wilbur

Нина Спиридонова

Новости компаний Все