Игры, в которые играют бренды

По данным Google Trends, с начала 2026 года старые «аналоговые» хобби демонстрируют небывалый всплеск интереса у молодого поколения. Уставшие от бесконечного потока новостей, мелькания картинок и рилсов, миллениалы и Gen Z сознательно отворачиваются от экранов гаджетов, предпочитая нецифровые активности. Среди них: бумажные книги и живопись, гончарный круг и вышивка. И, конечно, настольные игры. Производители товаров роскоши с удовольствием поддерживают эти неторопливые увлечения, предлагая премиальные версии настольной классики: элитные шахматы из ценных пород дерева, кости для маджонга, вырезанные и расписанные вручную, наборы дженги в кофрах из сафьяновой кожи. Изготовленные вручную, эти коллекционные артефакты украсят интерьер и свободное время в компании друзей — разумеется невиртуальных.

Набор для игры в дженгу с блоками из орехового дерева в футляре из кожи intrecciato, Bottega Veneta Фото: Bottega Veneta Набор для игры в маджонг с фишками из акриловой смолы в футляре из кожи Saffiano, Prada Фото: Prada Набор для игры в маджонг из древесины ореха, Brunelli Cucinelli Фото: Brunelli Cucinelli Набор Hermes Helios Mahjong Set из древесины палисандра и телячьей кожи, Hermes Фото: Hermes Набор Vanity Mahjong Set в сундуке из канвы с монограммами, Louis Vuitton Фото: Louis Vuitton Набор Mahjong Attach в кейсе из анодированного рифленого алюминия, Rimowa Фото: Rimowa Набор для игры в маджонг из стерлингового серебра, древесины американского ореха и кожи, Tiffany & Co. Фото: Tiffany & Co. Набор 888 Mahjong Game Gift Set из вишневого дерева и кожи, Ralph Lauren Фото: Ralph Lauren Набор для карточной игры Uno, Miu Miu Фото: Miu Miu Набор для игры в «Монополию», Balenciaga x Monopoly Фото: Balenciaga x Monopoly Набор для игры в шахматы Battlefield MK1, Jason Wilbur Фото: Jason Wilbur

Нина Спиридонова