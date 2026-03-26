«Новая модель воспринимается как очень классический Girard-Perregaux»

Мне нравится Girard-Perregaux — это одна из тех часовых марок, где часы всегда строятся, как архитектурные объекты. Причем нередко архитектурой становится сам механизм. И именно так образ Girard-Perregaux заново сформулировал Луиджи Макалузо в девяностые, когда фактически пересобрал бренд и сделал конструкцию мостов главным визуальным кодом марки. С тех пор у Girard-Perregaux появились совершенно культовые вещи — от вариаций Three Bridges и La Esmeralda до великолепных Laureato.

Их новая модель Minute Repeater Flying Bridges воспринимается как очень классический Girard-Perregaux. Внутри — совершенно новый мануфактурный калибр GP09530-0001, в котором объединены минутный репетир и парящий турбийон. Механизм состоит примерно из 475 деталей, только на его ручную отделку уходит около 440 часов, а количество вручную отполированных внутренних углов превышает 1,3 тыс. Калибр автоматический с микроротором, корпус — около 45 мм, и при всей сложности часы имеют водозащиту 30 метров. То есть по содержанию это абсолютно серьезная высокая часовая механика. На мой взгляд, очень правильные, породистые часы — чистый, классический Girard-Perregaux.

Анна Минакова