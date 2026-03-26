Мясная, грибная, рыбная, любая солянка — суп сложный и многодельный, за которым не зазорно пойти в ресторан. А ведь еще в XVIII веке она именовалась «селянкой» и репутацию имела соответствующую. Место солянки было на столе в простом доме, в кухне или скромной гостиной, а не в парадной столовой дворянина. Впервые о солянке упомянул в 1795 году служащий Тайной канцелярии, поэт и автор книг по домоводству Николай Осипов.

Кислая капуста, лук, соленые огурцы и ветчина — все обжарить на сковородке, сбрызнув уксусом. Так себе завтрак аристократа. Солянка оставалась вторым блюдом еще полвека, после чего в кулинарной литературе наконец удостоилась раздела супов на мясном бульоне. XX столетие немало помогло солянке с репутацией. Оживленная международная торговля донесла до русских кухонь томатную пасту, каперсы, оливки — атрибуты красивой жизни, превратившие домашнее антипохмельное кушанье в дорогой изыск. Впечатляющая карьера. Всем бы такую.

Павел Шинский