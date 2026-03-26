Иногда журналисты замечают совпадения, которые кажутся невероятными. История, связанная с футболистом из Уэльса Аароном Рэмзи, одна из таких. Представители прессы обратили внимание, что после того, как полузащитник забивает важный гол, в мире умирает кто-то из известных людей. Звучит как бред, но факт — вещь упрямая.

В 2011 году после гола Рэмзи ушел из жизни ливийский политик Муаммар Каддафи. В 12-м — певица Уитни Хьюстон, в 13-м — российский предприниматель Борис Березовский. Этот список очень длинный. Аарону Рэмзи приписывают смерть предпринимателя Стива Джобса, актера Роджера Мура, музыканта Дэвида Боуи. Если обратиться к статистике, которую так любят футбольные аналитики, станет понятно, что процент смертей после голов действительно высок. Игрок забил 79 мячей в клубном футболе и 21 — за сборную Уэльса. При этом в 25 случаях после этого кто-то умирал. То есть каждый четвертый гол сопровождался смертью.

Любопытно, что в 2020-м пресса стала писать, что после гола Рэмзи умерла Серия А. Дело в том, что после его мяча за «Ювентус» было принято решение приостановить чемпионат Италии из-за коронавируса. Даже когда игрок стал тренером, его не оставили в покое. Как только Рэмзи в 2025 году возглавил «Кардифф Сити», умер папа римский Франциск. Сам футболист эту историю всерьез не воспринимает, но словосочетание «проклятие Рэмзи» уже появилось.

Владимир Осипов